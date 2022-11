Antirasistisk Senter: Klagar på at Antonsen-saka blei lagt bort

Ved vurderingen av om det kan slås fast med nødvendig grad av sikkerhet at et straffbart forhold har skjedd, må det ikke bare slås fast at Antonsen rent faktisk har fremsatt utsagnet «du er for mørk til å være her». Det må finnes bevist at han har handlet med den nødvendige grad av skyld, ved at han forsettlig eller grovt uaktsomt har forhånet Ali. Uttalelsen må vurderes i kontekst til den umiddelbare situasjonen hvor den ble fremsatt, og partenes kjennskap til hverandres ståsted fra tidligere.

Etter å ha gjennomgått alle forklaringene til fornærmede, siktede og vitnene i rapportsform og lydopptak, synes det være uenighet om hvorvidt en krangel fant sted forut for utsagnet eller ikke. Det samme gjelder situasjonen i etterkant. Verken ***** eller ***** har fått med seg at Antonsen skal ha bedt andre ta stilling til utsagnet.

Min vurdering er derfor at ytringen ikke er kvalifisert krenkende i den sammenhengen den er fremsatt. Det foreligger derfor rimelig tvil om hvorvidt vilkårene for straff etter straffeprosessloven §185 er oppfylt. Saken blir derfor å henlegge etter bevisets stilling.

Jeg mener også at forholdet må bli å henlegge etter bevisets stilling ved vurderingen av straffeprosessloven § 266. Skyldkravet er forsett. Det kan ut fra den over nevnte vurderingen av forklaringene i saken ikke bevises at han har hatt forsett om å være hensynsløs, skremmende eller plagsom overfor Ali.