– Vi burde egentlig få vite alt. Både hvem det var rettet mot, og hva som var poenget med dette, sier Martin Kolberg til NRK.

Det er en rekke kilder Danmarks Radio har snakket med som forteller at USA skal ha satt topp-politikere på lister over personer som skulle spioneres på. Dette skal ha skjedd i et felles dansk-amerikansk system for å overvåke fiberkabler i Danmark.

Overvåkingen inkluderer norske politikere, ifølge kildene. I tillegg skal politikere fra Sverige, Tyskland og Frankrike stå på listene.

STRATEGISK PLASSERING: Mye av norsk internettrafikk passerer gjennom Danmark på vei til resten av Europa og USA. Illustrasjon: Joakim Digernes-Nordström / NRK

– Hvis dette har skjedd så vil jeg si at det ikke er akseptabelt, sier Kolberg som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.

– Så dere vil kreve å få vite hvem som eventuelt stod på slike overvåkingslister?

– Ja, vi bør få vite alt om hva som er innholdet i dette, svarer Kolberg.

Kolberg ber forsvarsminister Frank Bakke-Jensen være aktiv og få fram informasjon raskt.

– Han må være aktpågivende og frampå både overfor amerikanerne og danskene.

Rødt: – Befolkningen har krav på å vite

Tidligere denne uken har SV krevd svar og bedt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen gi en redegjørelse til Stortinget.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener dette må skje åpent slik at både befolkningen og pressen kan få vite hva som har skjedd.

– Vi vil ha en åpen redegjørelse for Stortinget. Fiendtlig spionasje mot norske politikere er et angrep på det norske demokratiet, og befolkninga har krav på å vite hva regjeringa har gjort for å få fakta på bordet og hvilke mottiltak som er satt i verk for å beskytte oss mot slike angrep, sier Moxnes til NRK.

Moxnes viser til at de første meldingene om at Norge var involvert kom i NRK og hos DR allerede i november. Han har derfor prøvd å få andre partier på Stortinget med på å hente inn forsvarsministeren til Stortinget for å avkreve en forklaring allerede før sommeren.

Bjørnar Moxnes mener forsvarsministeren må redegjøre i et åpent møte i Stortinget om hva som har blitt gjort for å komme til bunns i saken. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Dette får ikke Rødt-lederen nødvendigvis støtte for hos andre partier på Stortinget. Kolberg fra Arbeiderpartiet er ikke imot en redegjørelse, men mener det er viktig at Bakke-Jensen får vite så mye som mulig fra Danmark og USA.

Da kan det være bedre med en forklaring i Stortinget noe senere:

– Vi er åpne for at det blir redegjort for Stortinget på egnet måte, sier Kolberg til NRK.

Også Christian Tybring-Gjedde som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen for Fremskrittspartiet mener svarene kan vente til statsråden vet mer.

– Jeg stoler på at forsvarsministeren informerer når han har informasjon, sier Tybring-Gjedde som mener det er mest naturlig at Stortinget kun orienteres i den utvidede forsvars- og utenrikskomiteen.

Vurderer kontrollsak

Rødt derimot har ikke så stor tillit til forsvarsministeren i denne saken.

– Et angrep på norsk suverenitet som det danske og norske medier har beskrevet, krever kraftige mottiltak for å hindre og avskrekke ytterligere undergraving. Men etter åtte år med total underdanighet for USA, er vår tillit til at regjeringa har vilje og evne til å forsvare Norges selvstendighet tynnslitt, sier Moxnes.

Han advarer mot alle forsøk på å holde det skjult hva som har skjedd, og mener mer somling kan føre til at de må åpne kontrollsak og kalle inn Frank Bakke-Jensen til høringer.

– Det er gått seks måneder siden USAs angivelige angrep på Norges suverenitet ble omtalt. Hvis regjeringa ikke kan vise til at den har gjort alt den kan for å presse fram all nødvendig informasjon fra USA og Danmark, så må det åpnes en kontrollsak på Stortinget for å undersøke om regjeringa har sviktet sin forpliktelse til å ivareta Norges suverenitet, sier Moxnes.

