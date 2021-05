– Det er uakseptabelt hvis land som har tett alliert samarbeid skal føle behov for å spionere på hverandre eller innhente opplysninger om dem, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

– Derfor er vi opptatt av å få vite mest mulig fra Danmark. De har jo nedsatt en egen granskingskommisjon som går gjennom dette. Vi har bedt om å få de opplysningene som de har, sier Solberg.

Det kommer etter medieoppslag om at dansk etterretning skal ha latt USA spionere på politikere i Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike.

– Det er ingen grunn til at de skal drive spionasje mot norske mål, eller andre av sine nærmeste allierte. Det skaper mer mistro enn det skaper samarbeid. Så det er ikke en lur investering for USA sin del.

Solberg understreker at hun vil diskutere påstandene om alliert spionasje med USA, om det viser seg at påstandene stemmer.

– Er du redd for at du kan ha blitt spionert på?

– Jeg har levd et langt liv med tanken om at jeg alltid skal være klar over at noen, vennligsinnede eller ikke-vennligsinnede, kan forsøke å finne ut hva du holder på med. Da gjelder det å leve et kjedelig liv.

Norske politikere skal ha blitt overvåket

NRK omtaler den danske allmennkringkasterens funn som et ledd i et internasjonalt samarbeid med Danmarks Radio, SVT, NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung og Le Monde.

Til Danmarks Radio oppgir kilder at USA har drevet målrettet spionasje mot høytstående politikere og embetsfolk i Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike. Hvilke konkrete politikere fra Norge som skal ha stått på overvåkningslistene er ikke kjent.

Overvåkningen skal ha funnet sted i 2012 og 2014, ifølge DR.

STRATEGISK PLASSERING: Mye av norsk internettrafikk passerer gjennom Danmark på vei til resten av Europa og USA. Illustrasjon: Joakim Digernes-Nordström / NRK

– Hvis dette er riktig er det et dypt, alvorlig og urovekkende tillitsbrudd. Det er helt nødvendig å få kortene på bordet, har Audun Lysbakken (SV), som er medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, sagt til NRK.

Den danske etterretningstjenesten og NSA har blitt forelagt de nye opplysningene til Danmarks Radio, men vil ikke svare på dem.

Les bakgrunn: