– Jeg mener Norge må kreve klare svar, slik Sverige har gjort. Det er skuffende å se at forsvarsministeren går så stille i dørene når så alvorlige opplysninger kommer frem, sier Audun Lysbakken til NRK.

Det er Danmarks Radio (DR) som via en rekke kilder har funnet ut at USAs etterretningsorganisasjon NSA skal ha målrettet spionert på en rekke topp-politikere fra Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike via danske fiberkabler.

Det har kommet en rekke reaksjoner fra flere land etter at DR, i samarbeid med NRK og flere andre medier, omtalte mulig spionasje mot allierte.

Den svenske forsvarsministeren Peter Hultqvist har vært tydelig og krevd svar fra Danmark.

– Jeg tar denne situasjonen på alvor. Jeg har derfor stilt krav til Danmark om at vi vil ha informasjon om det stemmer at danske systemer eller plattformer har bidratt til denne typen aktivitet – og om det gjelder svenske selskaper, statsborgere eller svenske interesser, sa Peter Hultqvist til SVT.

Peter Hultqvist og Frank Bakke-Jensen sammen under et nordisk forsvarsministermøte i Bergen i 2018 Foto: Emil Weatherhead Breistein / NTB

Også Frankrike sier det er en alvorlig sak det må kommes til bunns i, og at det vil få diplomatiske konsekvenser om det stemmer.

Ber om redegjørelse i Stortinget

Partilederen i SV, Audun Lysbakken, mener at den norske forsvarsministeren er for passiv, og bemerker at hans svenske kollega har vært mye tydeligere i sitt budskap om saken.

Den norske forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen har siden overvåkingsskandalen begynte å rulle i Danmark i fjor høst gjentatte ganger svart at han har kontakt med sin danske kollega – og at han avventer resultater fra granskinger i Danmark.

Dette har han blant annet svart Stortinget, og statsminister Erna Solberg har også kommet med lignende budskap da hun ble konfrontert med saken i den muntlige spørretimen.

Spionasje mot Danmarks naboland er ikke nevnt i den danske granskingskommisjonens mandat, og den danske regjeringen har ikke villet svare DR om dette inngår i undersøkelsen.

Lysbakken mener det ikke går an å sitte og vente lenger.

– Norge må kreve svar fra USA. Vi kan ikke vente på en dansk utredning, men ta direkte kontakt med amerikanerne og kreve å få kortene på bordet, sier han.

Han har derfor stilt et nytt formelt, skriftlig spørsmål til regjeringen ved Frank-Bakke Jensen, og ber statsråden om å komme til Stortinget for å redegjøre.

– Jeg har i dag utfordret forsvarsministeren til å komme til Stortinget og redegjøre om saken. Stortinget kan ikke lene seg tilbake, spesielt ikke etter at det har vært stille fra forsvarsministeren så lenge, sier SV-lederen som også sitter i utenriks- og forsvarskomiteen.

Hvilke grep tar regjeringen for raskest mulig å få klarhet i saken om USAs bruk av det danske etterretningssamarbeidet og hvordan dette har påvirket Norge, vil forsvarsministeren redegjøre for dette i Stortinget, og vil regjeringen reagere overfor amerikanske myndigheter dersom opplysningene viser seg å stemme? Audun Lysbakken (SV) / skriftlig spørsmål sendt fra Stortinget til statsråd Frank Bakke-Jensen

NRK har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet for å høre hva Frank Bakke-Jensen svarer på utfordringen fra Lysbakken, men har ennå ikke fått noen tilbakemelding på det nye utspillet.

Erna Solberg svarte i den muntlige spørretimen i Stortinget om meldinger angående overvåking av Norge via danske fiberkabler den 18. november 2020.

Dialog mellom skandinaviske land

Etter at Danmarks Radio, NRK, SVT og andre medier begynte å stille spørsmål rundt de nye opplysningene om spionering på topp-politikere via de danske fiberkablene har en rekke telefoner blitt tatt mellom de skandinaviske landene.

NRK vet at den svenske forsvarsministeren ringte til sin kollega i Danmark, Trine Bramsen, etter at han ble konfrontert med opplysningene.

Det har også vært samtaler mellom den norske og den svenske forsvarsministeren.

Bakke-Jensen fikk så en ny telefon fra Trine Bramsen fredag ettermiddag.

Den danske ministeren har uttalt at hun ikke ikke kan gå inn i spekulasjoner om eventuelle etterretningsmessige forhold fra pressen, men ga denne generelle skriftlige uttalelsen.

«Jeg kan på generelt grunnlag si at regjeringen har samme holdning som den forrige statsministeren ga utrykk for i 2013 og 2014 – systematisk avlytning av nære allierte er uakseptabelt. Det antar jeg at skiftende regjeringer er og vil være enige i.»

Verken danske Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) eller NSA har ønsket å kommentere de nye opplysningene.

