Det er en av talspersonene i Det hvite hus som nå har uttalt seg om saken om bord på presidentens fly Air Force One.

– Vi vil samarbeide med våre allierte og europeiske partnere. Spørsmål fra dem om saken vil USA svare på, sier pressetalsperson Karine Jean-Pierre til Reuters.

Joe Biden går av Air Force One i Tulsa, Oklahoma, tirsdag. Det var under denne turen at talspersonen hans uttalte seg om spionasje-påstandene. Foto: Mandel Ngan / AFP

USAs president Joe Biden reiste tirsdag til Tulsa i Oklahoma for å delta i en minnemarkering 100 år etter en av de verste tilfellene av rasevold i landets historie.

Samtidig som presidenten ble dekket av amerikanske medier under denne markeringen kom også spørsmålene om USAs oppførsel innenfor overvåking og spionering ute i verden.

– I 2014 igangsatte USA en full gjennomgang av tilganger til utenlandsk overvåking. President Obama ga en ordre, som endret våre tilganger betydelig. Nå vil vi besvare alle spørsmål fra allierte gjennom de hensiktsmessige kanaler for nasjonal sikkerhet, sier pressetalsperson Karine Jean-Pierre ifølge DR.

En rekke europeiske medier, inkludert NRK, kunne søndag fortelle at kilder opplyste til Danmarks Radio (DR) hvordan etterretningsorganisasjonen NSA skal ha spionert på europeiske topp-politikere via danske fiberkabler.

Den målrettede spionasje skal ha skjedd mot høytstående politikere og embetsfolk i Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike.

Overvåkningen skal ha funnet sted i 2012 og 2014, ifølge kanalen.

Bekrefter kontakt med USA

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier det vil komme en tydelig reaksjon både på dansk og engelsk hvis det viser seg at dette skal ha skjedd. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Den norske forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen ga intervjuer om saken både i forrige uke og til Dagsrevyen søndag 30. mai. I disse intervjuene sa han at Norge ikke hadde tatt kontakt med USA, men hadde hatt samtaler med Danmark. Tirsdag ettermiddag sa han dette om kontakten.

– Det har vært samtaler både på embetsnivå og mellom Etterretningstjenestene i Norge og Danmark. Vi har ikke noe mer informasjon vi kan si noe om, men det er en sak der vi nå jobber både på politisk nivå, embetsnivå og mellom e-tjenestene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Bakke-Jensen (H) har fått kritikk fra opposisjonen, og Audun Lysbakken (SV) har blant annet sagt at det «er skuffende å se at forsvarsministeren går så stille i dørene».

Men nå bekrefter Frank Bakke-Jensen til NRK at Forsvarsdepartementet har tatt kontakt med USA om saken.

Hva vil konsekvensene bli, hvis dette viser seg å stemme?

– Det vil være en tydelig reaksjon både på dansk og engelsk hvis noe sånn skulle ha skjedd. Vi er avhengig av å få den kunnskapen vi trenger for å kunne gi en eller annen reaksjon. Vi jobber veldig godt med Danmark, og jeg har tillit til at vi vil jobbe godt med USA for å få fram den informasjonen vi trenger i denne saken her, sier forsvarsministeren.

Toppmøte i Nato

Natos utenriks- og forsvarsministere møtes i går på en sikker telefonkonferanse i forkant av det kommende Nato-toppmøtet i Brussel den 14. juni. Dette blir det første fysiske møtet for lederne i Nato på lang tid.

Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skal alle til Brussel.

Blir dette et tema som vil bli tatt opp på politisk nivå på toppmøtet?

– Nei, men det jobbes med dette nå. Jeg har hatt kontakt med min danske kollega tre ganger. Jeg har snakket med min svenske kollega. Vi har også embetskontakt mot USA. Så det jobbes bra med det her, sier Bakke-Jensen til NRK.

Stoltenberg: – Nato er ikke involvert

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg holdt pressekonferanse i alliansens hovedkontor i Brussel. Foto: JOHANNA GERON / AFP

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg holdt mandag en digital pressekonferanse i hovedkontoret i Brussel. Da ble han spurt av en tysk journalist om overvåkningsskandalen i Danmark vil skape usikkerhet før Nato-toppmøtet og ødelegge tilliten mellom de allierte landene.

– Jeg er selvfølgelig klar over disse nyhetssakene, men jeg vet også at landene som er involvert jobber med å få alle fakta på bordet. Nato som organisasjon er ikke involvert, så det er ikke riktig for Nato og gå inn på disse temaene. Jeg forventer at de allierte som er involvert vil sette seg ned og finne måter å etablere fakta og håndtere dette på, svarte Stoltenberg.

