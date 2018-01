– Siden vi omtalte dette før jul og jeg fremførte en generell kritikk, så er det kommet noen flere varsler. De skal behandles en og en, og det har vi ikke fått begynt på fordi det har vært romjul og Trond Giske har vært sykmeldt, men fra og med i dag har vi fullt trykk på det, sier Støre til NRK, og legger til:

– Jeg kommenterer ikke antall av hensyn til varslernes anonymitet og ber om respekt for det, men det er snakk om mer enn ett nytt varsel.

Etter det NRK erfarer fikk partiet julaften nye varsler om Giskes oppførsel.

– Før jul sa du at Trond Giske ikke hadde mye å gå på - og nå er det altså kommet flere nye varsler?

– Det er riktig.

– Hvor mye har han å gå på nå da?

– Han er fritatt fra sitt verv som nestleder på ubestemt tid.

– Men han er valgt av et landsmøte og kan tre inn igjen som nestleder når han måtte ønske?

– Nei, det er jeg som avgjør om den tiden kommer, og det kan vi ikke konkludere med før vi har gjennomgått alle sakene.

Støre ba Giske tre til side

– Jeg tror på dem, leser dem og behandler dem i tråd med våre retningslinjer. Det sa Ap-leder Jonas Gahr Støre om varslene mot nestleder Trond Giske da han gjestet Politisk Kvarter i dag morges.

Det er gått mindre enn et halvt døgn siden det ble kjent at Trond Giske midlertidig fritas fra vervet som nestleder i Arbeiderpartiet etter flere varsler om sistnevntes oppførsel.

– Jeg fant det nødvendig å gi ham det råd at han fritas for nestledervervet på, noe han var enig i, sa Støre i Politisk Kvarter.

– Vil han fortsette som finanspolitisk talsperson?, ville programleder lilla Sølhusvik vite.

– Det skal vi nå diskutere i Stortinget, svarte Støre.

Like før jul ble det kjent at Jonas Gahr Støre personlig er involvert i håndteringen av flere varsler fra kvinner som mener de er utsatt for upassende oppførsel fra nestleder Trond Giskes.

I ettermiddag møtes sentralstyret i partiet for å diskutere saken som har skapt store bølger innad i partiet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre måtte svare på spørsmål om nestleder Trond Giske i dagens utgave av Politisk Kvarter. Du trenger javascript for å se video. Ap-leder Jonas Gahr Støre måtte svare på spørsmål om nestleder Trond Giske i dagens utgave av Politisk Kvarter.

Giske tar til motmæle

Giske har vært sykemeldt siden 22. desember, dagen etter han beklaga sin oppførsel i Dagsrevyen. Men selv om han har innrømmet tilfeller av skyld, hevder Giske at ikke alle varslene har rot i virkeligheten. I går tok han nemlig til motmæle på Facebook mot det kan kaller grunnløse påstander og lekkasjer til mediene.

Overfor NTB har han tidligere avvist at han har utsatt noen for seksuell trakassering.

I Politisk Kvarter ville ikke Støre kommentere Giskes Facebook-innlegg direkte:

– Hva som figurerer i media av påstander her og der vil ikke jeg kommentere. Det jeg tar på alvor er varsler vi har fått inn fra kvinner som har stått fram og fortalt sine historier. De skal jeg tro på og gå gjennom, sa Støre, før han la til:

– Men så har jeg også et ansvar, for vi er en rettsstat, at den det varsles mot får gi sin historie. Derfor tar dette noe tid. Hver historie skal oppsummeres og konkluderes.

NRK kjenner til at Arbeiderpartiet skal bruke en advokat til å gjennomgå alle varslene som har kommet.