Ap-veteran vil kvitte seg med Støre og ha Trond Giske som partileder

I et innlegg på sin private Facebook-profil, delvis gjengitt av TV 2, støtter Gunnar Tore Stenseng Trond Giske.

Giske ble tidligere denne uka likevel ikke innstilt til nye tillitsverv etter at en video av han og en ung kvinne på et utested, ble publisert i sosiale medier. Partiveteranen mener Giske er utsatt for en maktkamp fra Oslo.

VIL HA GISKE: Gunnar Tore Stenseng vil ha Jonas Gahr Støre ut, og Trond Giske inn som ny partileder i Arbeiderpartiet. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Det er ufattelig at ikke trønderne støtter Trond Giske i maktkampen der Oslo-partiet gjør alt de kan for å holde ham unna. De vet jo at han er den farligste konkurrenten til Raymond Johansen den dagen Ap trenger en ny leder, skriver Stenseng ifølge TV 2.

Faren til Kjersti Stenseng skriver videre at partiet trenger en ny leder «så snart som mulig», og han sier til TV 2 at Giske bør bli ny leder i Arbeiderpartiet en gang i fremtiden.

– Trond er kunnskapsrik, en glimrende debattant om et hvilket som helst tema, har stor appell hos grasrota og er passe langt på venstresiden i partiet der jeg også hører til, sier Stenseng.

Kjersti Stenseng: Helt uenig

– Jeg er helt uenig med min far. Han har lov til å si hva han vil, men jeg er fullstendig uenig i det han har skrevet på Facebook og sagt til TV 2 i dag, sier Kjersti Stenseng til NRK.

UENIG MED FAR: – Jeg står helt og holdent bak Jonas Gahr Støre som partileder, og skulle ønske at vi kunne ha fullt fokus på politikk og på valgkampen, sier partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Partisekretæren forklarer at hun og faren er uenig i ganske mange ting. Hun lytter sjelden til hans råd og motsatt.

– Vi er to ulike personer. Jeg står helt og holdent bak Jonas Gahr Støre som partileder.

– Han er dyktig og har bred støtte i partiet, sier hun.

Giske-storm

Den siste uka har det stormet rundt tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske og valgkomiteen i Trøndelag fylkesparti.

Onsdag sendte nestleder i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, Knut Sandli, en bekymringsmelding til partisekretær Kjersti Stenseng om et klipp av politikeren og en ung kvinne. Sandli hadde ikke vært i kontakt med kvinnen som var avbildet med Giske, før advarte Arbeiderpartiet.

Kvinnen og hennes venninne har imidlertid sagt til NRK at de mener «videoen ser verre ut enn den var» og at de opplevde det hele som «uproblematisk og greit».

– Det var vi som tok kontakt med han, ikke omvendt. Det var ikke noe annet enn hyggelig tone.

Giske har gjentatte ganger sagt at det stemmer med hans oppfatning av hva som skjedde.

NRK publiserer nå den mye omtalte videoen med tillatelse av kvinnen som er avbildet, og av venninnen hennes som filmet. Ansiktet til kvinnen er sladdet etter hennes ønske.

Enig i Trøndelag-beslutning

Trond Giske sa til NRK fredag at videoen som har blitt publisert, har blitt brukt for alt den er verdt. Han mener det har foregått en maktkamp.

Stenseng mener det som har skjedd de siste dagene handler om hvorvidt Giske skulle få støtte av sitt eget fylkesparti. Hun er enig i fylkespartiets beslutning om ikke å innstille Giske til nye tillitsverv.

I en sms til NRK skriver leder i Trøndelag Ap, Per Olav Hopsø, at spørsmål om tillit til Ap-leder Jonas Gahr Støre er en avsporing.

– Vi går inn i en viktig valgkamp for å få valgt ordførere rundt om i kommunene og fylkene. Tror partiet er best tjent med at fokus rettes dit nå, skriver han.