Ap om kritikken fra PST: – Regjeringen har ikke gjort jobben sin

Politiets sikkerhetstjeneste er sterkt kritisk til forslaget til ny etterretningslov for Etteretningstjenesten. Det går frem av høringssvaret fra PST til Forsvarsdepartementet.

– Det er både overraskende og oppsiktsvekkende at det er såpass sterk kritikk. Vi trenger en ny lov, men at regjeringen ikke klarer å stokke beina og komme frem med et konkret forslag som er omforent – det er jeg veldig overrasket over, sier stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap).

Hun leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Må definere E-tjenestens rolle

Ap-representanten mener Regjeringen må definere bedre hva oppgavene til PST og E-tjenesten skal være og skillelinjene mellom dem.

– Regjeringen har brukt år på å komme med et konkret forslag, men når det er så diffust og vekker såpass sterke reaksjoner, så har regjeringen rett og slett ikke gjort jobben sin, sier Huitfeldt.

Hun mener det må avklares bedre hvordan man skal ta vare på sikkerheten, samtidig som personvern og rettssikkerhet ivaretas.

Etterretningstjenestens hovedkvarter på Lutvann i Oslo. Foto: Forsvaret

Tar kritikken med ro

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) tar kritikken fra PST med ro.

– Jeg tar ikke stilling til høringsuttalelsene fordi jeg ikke har lest dem. Det er et stort stykke arbeid som vi skal ta fatt på når høringsfristen går ut. Etterretningsloven er ute på høring nå og vi får inn mange høringsuttalelser, noen av dem er kritiske. Det er en del av den demokratiske prosessen og en del av godt lovarbeid, sier han.

En rekke høringsinstanser har uttalt seg kritisk til forslaget til forslaget om ny etterretningslov, deriblant Riksadvokaten og EOS-utvalget, som kontrollerer Etteretningstjenesten i Norge.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg registrerer at EOS-utvalget kommer med en høringsuttalelse, og at Riksadvokaten sier sitt. Det setter jeg veldig stor pris på. Det gjør at arbeidet vi fortsetter med kommer til å bli veldig godt, sier Bakke-Jensen.

Venstre vil ikke avklare mulig dissens

Regjeringspartiet Venstre har tidligere varslet mulig dissens i forslaget om digitalt grenseforsvar. Nestleder Terje Breivik (V) vil ikke svare på om det mer aktuelt nå.

– Nå må vi først summere opp alt, men mye tyder på at Venstre får svært tunge gode argumenter for det prinsipielle i denne saken, sier Breivik.

Nestleder Terje Breivik (V). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Han mener at flere av høringssvarene viser at Venstre har hatt rett i at regjeringen vil gå for langt.

– Svært mange av høringssvarene understreker det som er Venstres prinsipielle synspunkt: At dette forslaget går altfor langt i både å gripe inn i folks hverdag og folks frihet til å leve et anonyme liv og i den digitale verden, mener nestlederen.