Ap om kritikk mot ungdom i landbruket: – Bare tull. Ungdom vil og kan!

– Selv har jeg vært med ungdom på skogplanting, som blir tilsvarende som å plukke jordbær. Vi vet at det fungerer, vi vet at de får selvtillit og vi vet at de leverer på oppgavene. Dette er bare tull. Ungdom vil og kan, sier Sandtrøen.

Aps landbrukspolitiske talsperson reagerer på reaksjonene etter Christel Taranger Freberg og Bernt Freberg på Nøtterøy fortalte om erfaringene med nordmenn i landbruket.

Siden grensen er stengt for arbeidsinnvandring, fikk bøndene ti arbeidsledige nordmenn fra Nav til å høste asparges på fredag. Ifølge bøndene dukket bare fem opp, mens tre gikk umiddelbart etter arbeidsoppgavene var gitt. De siste to ga opp i løpet av dagen.

Vil ha Nav til å lete etter motivert ungdom

I sosiale medier kritiseres ungdom for å ha lav arbeidsmoral etter saken ble kjent. Men Sandtrøen, som selv jobbet i landbruket i tenårene, mener problemene handler om at Nav ikke finner motiverte folk til arbeidsoppgavene.

– Vi har foreslått at Nav må få mulighet til å være aktivt ute på studiesteder, høyskoler og universiteter, hvor det er unge folk som har mistet deltidsjobb og som trenger sommerjobb. Dessverre har regjeringen satt seg på bakbeina, sier Sandtrøen til NRK.

Forslaget ble nedstemt i Stortinget 22. april, mens Ap, SV og Sp stemte for. Samme dag fikk et forslag om å gi ekstra støtte til skognæringen flertall. NRK har tidligere omtalt at søknadene fra norsk ungdom renner inn til skogbrukere.

Organisasjonssjef Astrid Solberg i Norges Bondelag sier at bøndene er klare til å ta imot ungdom som vil jobbe i grøntnæringen.

– Det er litt forskjell på arbeidsoppgavene, og det er et mindre antall som det har vært bruk for i skognæringa, men jeg tror absolutt vi kan se nærmere på hva som er gjort i næringen for å rekruttere skogplantere, sier hun til NRK.

Nav har ikke besvart NRKs henvendelse om saken.

Organisasjonssjef Astrid Solberg i Norges Bondelag. Foto: Norges Bondelag

Bondelaget vil ha utenlandsk arbeidskraft

Solberg legger ikke skjul på at det er krevende å jobbe i grøntnæringen.

– Det kan oppfattes som en lite attraktiv jobb for en del. Det er tungt fysisk, det er utendørs i alt slags vær. Det er tidlig oppe om morgenen. Jeg tror absolutt norsk ungdom er i stand til å klare det, men det krever en opplæring og motivasjon for en fysisk krevende jobb, sier hun.

Uansett mener hun behovet for arbeidskraft er så stort at regjeringen bør åpne for at kritisk utenlandsk arbeidskraft slipper inn i landet når smitteverntiltakene fases ut.

– Vi ser at vi kommer til å mangle arbeidskraft, og vi klarer ikke å rekruttere nok norsk arbeidskraft, sier hun.

Sandtrøen er urolig for konsekvensene av at bøndene ikke bare vil lene seg på nordmenn i åkeren.

– Vi frykter nå at Høyre-regjeringen vil bukke under for presset og lobbyvirksomheten for å få unntak fra reisereglene, og at det blir mer importsmitte igjen hvis det åpnes for mye innreise fra lavbetalt arbeidskraft, sier han.

Ingen i regjeringen hadde anledning til å kommentere kritikken fra Sandtrøen 17. mai.

Satt av 40 millioner til ledige til landbrukssektoren

Regjeringen mener også at norsk ungdom duger til å utføre arbeid i landbruket. Nav er blitt satt i sving til å kartlegge kompetansen til folk på dagpenger, og hva som trengs i Norge etter arbeidsinnvandringen falt vekk.

I revidert nasjonalbudsjett lovet regjeringen 40 millioner kroner for å få norske ungdom og arbeidsledige ut i åkeren.

– Målet er å hjelpe i en akutt krise. De trenger arbeidskraft nå. Samtidig kan vi tenke langsiktig. Ved å lære opp norsk ungdom nå, har bøndene kanskje vikarer og sesongarbeidere i lang tid, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad til NRK 2. mai.