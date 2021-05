Nav sendte ti arbeidsledige til gård – ingen ble igjen for å gjøre jobben

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Forestill deg at bedriften din omsetter for 40 millioner. Og så skal du bytte ut alle dine ansatte med ufaglærte som enten 1) maks kan jobbe 8–16 og ikke i helgene 2) er ungdommer hvis foreldre synes at burde få seg sommerjobb, eller 3) folk som egentlig ikke vil være i jobb fordi det er mer behagelig med dagpenger.»

Slik begynner innlegget fra Christel Taranger Freberg.

Mannen Bernt Freberg og hans to brødre driver gården på Nøtterøy. Landets eneste leverandør av rosenkål, pastinakk, knollselleri og hvitkål til dypfrys.

Det er 7 millioner småplanter som skal ut i jorda i disse dager. Og så er det 22.000 epletrær, bønner, blomkål og korn.

MANGLER ARBEIDSKRAFT: Christel Taranger Freberg og Bernt Freberg på Nøtterøy. Foto: Eivind Molde / NRK

Men hvem skal gjøre jobben som trengs for å produsere norsk mat nå mens grensene er koronastengte?

I revidert nasjonalbudsjett lovet regjeringen 40 millioner kroner for å få norske ungdom og arbeidsledige ut i åkeren.

– Målet er å hjelpe i en akutt krise. De trenger arbeidskraft nå. Samtidig kan vi tenke langsiktig. Ved å lære opp norsk ungdom nå, har bøndene kanskje vikarer og sesongarbeidere i lang tid, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad til NRK.

Nordmenn vil ikke jobbe på gård

Fredag skulle det komme ti arbeidsledige fra Nav for å høste asparges. Bare fem av dem dukket opp. Tre gikk umiddelbart etter at arbeidsoppgavene var gitt. To ga opp i løpet av dagen.

– Hun fra Nav var så sint og lei seg. Hun hadde forberedt dem så godt. Nå er det pensjonerte bønder som gjør jobben, svigers og vennene deres, forteller Freberg.

Han har skrevet 43 søknader om unntak fra innreiserestriksjonene. Hver og én spesielt tilpasset den enkelte sesongarbeider.

Fravær av erfaren arbeidskraft vil alvorlig svekke vår evne til å opprettholde norsk matproduksjon, argumenterer Freberg i sine søknader.

Men unntak får man kun hvis arbeideren har spesialkompetanse man ikke kan finne i Norge.

«Er erfaring, utholdenhet, vilje og lysten til å arbeide spesialkompetanse?» spør kona Christel på Facebook.

MANGE PLANTER: Slik ser de små rosenkålplantene ut. Foto: Eivind Molde / NRK

Hun mener det virker som politikerne tror de har funnet løsningen på norsk arbeidsledighet: – Bare send dem til norske bønder, fram til de får seg en «ordentlig» jobb.

Erfaringene til Freberg er ikke unike, bekrefter Bondelaget overfor NRK.

Tør ikke reise hjem

Noen av de østeuropeiske sesongarbeiderne har vært her siden januar. De tør ikke reise hjem til familiene sine i frykt for at de ikke får komme tilbake igjen.

– Hvis jeg drar hjem og kommer tilbake, må jeg i karantene ti dager. Det er ikke lett for meg. Jeg trenger arbeid og penger. Jeg skulle ønske jeg kunne dra tilbake for å feire 30 års bryllupsdag. Jeg har snakket med kona mi på telefon, og hun gråter, forteller Wislaw Nowek fra Polen.

Han har arbeidet på gården i 28 år.

Bernt Freberg må svelge gråten når han forteller om en av de andre polske arbeiderne.

– Han har tre barn. Nå dro han nettopp hjem fordi eldstedatteren skulle konfirmere seg. Da sa han «Jeg håper vi ses igjen». Lønna for arbeidet her utgjør familiens hovedinntekt. Det er alvorlig, ikke bare for oss, poengterer Freberg.

Vedkommende har jobbet på gården siden 2007.

Bollestad sier hun er skuffet

Ifølge Nav har 4000 arbeidsledige nordmenn sagt de er villige til å jobbe på gård. Behovet er langt større. Bondelaget sier det er behov for inntil 30.000 sesongarbeidere i landbruket i året.

DILEMMA: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sier regjeringen har gjort flere ting for å hjelpe bøndene. Foto: Torbjørn Tandberg

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sier hun er skuffet over å høre historien om folk som ikke møter opp.

– Det er ikke greit overfor bøndene, og det er ikke greit overfor bøndene. Jeg vil selvfølgelig ta dette opp med arbeids og sosialministeren, sier hun.

Bollestad sier hun forstår bøndenes situasjon.

– Jeg skjønner veldig godt at de vil ha den arbeidskraften som er kompetent. Men når vi ikke kan ta inn så mange på grunn av smitten, må vi prøve å klare å lære opp dem vi kan. Og samtidig få inn det som er mulig i henhold til smittevern.

– Er regjeringen villig til å lempe litt på restriksjonene for utenlandske sesongarbeidere?

– Nå er vi midt i pandemien, og vi er veldig redde for importsmitte. Derfor har vi restriksjoner. Men vi følger dette hver eneste dag, for vi vet det er et problem for dem som produserer, svarer Bollestad.

Hun sier de har justert satsene for at arbeidsledige skal ha en motivasjon for å komme ut i jobb, og at de har gitt tilskudd til opplæring via Nav og gården arbeidstakerne skal være på.