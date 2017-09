Ap-Hadia: – Private helseaktører kan ikke tjene fritt på omsorg

Valgkampen tilspisser seg en drøy uke for valget. Utenfor den private barnehagekjeden Espira i Oslo står kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i mørkeblå Høyre-jakke og deler ut gratis poseyogurt med budskapet: Private barnehager er truet.

Torbjørn Røe Isaksen (H) delte ut Skyr og bekymringer utenfor den private barnehagen Espira på Hasle i Oslo fredag. Foto: Arild Sandsvik / NRK

– Veldig mange private barnehager og foreldre er bekymret for om de kan fortsette dersom det blir rødt flertall, utdyper Isaksen.

Uenigheten om hvilken rolle private selskap skal ha innen våre velferdstjenester, er ett av stridspunktene i valgkampen som skiller høyre- fra venstresiden i norsk politikk.

SV og Rødt, som kan havne på vippen ved et regjeringsskifte etter valget, ønsker å forby private å ta ut profitt på velferdstjenester som barnehage, barnevern og asyl. Ap sier nei til økt privatisering av helsevesenet.

Frp: – Blir hundset

– Private aktører blir karikert, hundset og beskyldt for å være kyniske profittjegere, til tross for at de bruker hele livet sitt på å hjelpe andre, sier Siv Jensen (Frp) til NRK.

Partiet har sendt partilederen ut i den ideologiske krigen til en privat barnevernsinstitusjon et annet sted i hovedstaden.

– Det er altså ikke sånn at de fleste som tilbyr tjenester fra privat hold tjener veldig store penger. Dette er mennesker med varme hjerter som ønsker å levere gode tjenester. Da synes jeg vi skal ta av de ideologiske skylappene og heller se på hvordan vi skal gjøre summen av tjenester bedre.

Ifølge Jensen har åpningen for private på velferdsmarkedet gitt bedre priser, tjenester og kvalitet. Hun mener en regjering på venstresiden vil gi færre tilbud.

– Med tanke på antallet mennesker som trenger hjelp, har vi ikke råd til å takke nei til hjelpen og plassene som er tilgjengelige. Vi må snarere invitere flere til å delta.

Frp-leder Siv Jensen (Frp) besøkte fredag den private barnevernsinstitusjonen Olivia Boenheten. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Ap ønsker innstramming

– Vi vil ikke akseptere et frislepp av private aktører som tjener penger på at vanlige folk trenger omsorgstilbud. Det er grunnen til at vi ønsker en strengere politikk på dette, sier Aps nestleder Hadia Tajik.

Ifølge Tajik har ikke Ap noe imot private velferdsaktører som sådan, men private som tar ut store utbytter istedenfor å bruke pengene på kvalitet og bemanning.

– Jeg synes det er helt topp at private kan være et supplement.

– Men Arbeiderpartiet vil ikke at kommersielle konsern skal ta store utbytter fra velferdstilbud. Derfor ønsker vi å stille like tydelige krav til de private som til de offentlige knyttet til kvalitet og bemanning, slik at det er det pengene blir brukt på.