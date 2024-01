Flere kritiske til at Huitfeldt kan bli USA-ambassadør

Rett før jul ble det kjent at Anniken Huitfeldt (Ap), som nylig måtte gå fra sin post som utenriksminister, er en mulig kandidat for den prestisjetunge jobben som ambassadør i Washington DC.

Huitfeldt har ikke offisielt søkt på stillingen. Hun er ønsket i rollen av statsministeren.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

NRK har kontaktet samtlige av representantene i utenriks- og forsvarskomiteen og to av de største fagforbundene for å høre hva de mener om en eventuell utnevnelse.

Mens enkelte er positive, reises det også flere innvendinger mot å utnevne Huitfeldt.

Ikke best kvalifisert

For det første mener kritikerne at Huitfeldt ikke er den best kvalifiserte til stillingen.

– Denne typen posisjoner skal gis til de best kvalifiserte søkerne. Og etter det jeg har registrert, er ikke det henne i dette tilfellet, sier Sylvi Listhaug.

Å velge Huitfeldt vil være en ren partiutnevnelse, mener Frp-lederen.

Sylvi Listhaug er en av de som er kritiske til en eventuell utnevnelse av Huitfeldt til toppjobben i Washington. Her under Stortingets spørretime i oktober i fjor. Foto: Emilie Holtet / NTB

Akademikerne i UD sier det er problematisk hvis lovregulerte ansettelsesprosessen settes til side.

Uten å si noe konkret om hva de mener om Huitfeldt, sier nestleder Frida Fostvedt følgende:

– Vi mener kvalifikasjonsprinsippet uansett bør være styrende for valget av en så viktig ambassadør for Norge.

Advokat og partner i Helmr Terje Andersen er spesialisert innen statsansettelsesrett. Han understreker at det er regjeringen som til syvende og sist velger ambassadør.

– Rent praktisk skjer utnevnelsen ved at embetsverket foretar en vurdering av hvem som er best kvalifisert. Men regjeringen er ikke rettslig sett bundet av denne vurderingen

Andersen mener det neppe vil få noen konkrete konsekvenser dersom Huitfeldt utnevnes.

– Den mest nærliggende konsekvensen er nok at tilliten til aktørene, prosessen og utnevnelsen kan svekkes

Må fritas av Stortinget

For det andre er det reist spørsmål rundt hvorvidt det er uproblematisk å gi Huitfeldt permisjon fra Stortinget.

I utgangspunktet er det nemlig kun velgerne som kan frita representanter. Men det er utviklet en praksis om at også Stortinget selv kan gi permisjon.

– Stortingsrepresentanter er valgt for fire år og bør sitte perioden ut, med mindre meget tungtveiende taler for det motsatte, sier Hårek Elvenes i Høyre.

Han viser til at det er flere som er kvalifiserte til stillingen.

Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt under Kontroll- og Konstitusjonskomiteen åpne høring om Regjeringens håndtering av habilitetsregelverket 7. november i fjor. Foto: Høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om habilitetsbrudd Oslo 20231107. Tidligere ut / NTB

Også juristen mener at terskelen er høy.

– Jeg vil anta at det neppe er kurant for Huitfeldt i dette tilfellet å bli innvilget permisjon. Men dette er det opp til Stortinget å vurdere, sier Andersen.

Kort tid siden aksjehandelssaken

For det tredje mener flere at det tar seg dårlig ut at Huitfeldt skal rett ut i en så viktig toppjobb, når Støre nylig vraket henne som utenriksminister etter aksjehandelssaken.

Les også Støre om Huitfeldts avgang: – Jeg vet dette er en krevende situasjon for Anniken

– Da vil det være spesielt å så kort tid etterpå utnevne henne til den mest prestisjetunge posten i utenrikstjenesten, sier Listhaug.

– Jeg håper virkelig at regjeringen ikke gjør det, legger hun til.

At det kan se rart ut, er juristen enig i.

– Det blir enda mer påfallende dersom embetsverket ikke har vurdert henne som den best kvalifiserte kandidaten, sier Andersen.

– Full tillit

Dag-Inge Ulstein sier KrF har full tillit til at regjeringen utnevner den som vil tjene norske interesser best.

– Dette er kort og godt ikke noe Stortinget bør prøve å overstyre, sier han.

Ola Borten Moe (Sp) ønsker ikke å si noe mer enn at Anniken Huitfeldt er svært flink og kompetent.

Flere av representantene i utenriks- og forsvarskomiteen har ikke besvart NRKs henvendelse. Norsk Tjenestemannslag har svart at de ikke ønsker å kommentere saken.