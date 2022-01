Anbefaler å ikke oppsøke smitte

Helsedirektoratet har ikke anbefalt folk å gå aktivt inn for å bli smittet av koronaviruset fordi det finnes flere nyanser av usikkerhet og risiko som den enkelte må vurdere. På individnivå er dette knyttet til det akutte sykdomsforløpet ved eksponering for ulike smittedoser, forventede langtidseffekter (long covid), risiko for personer med nedsatt immunforsvar, framtidige vaksinemuligheter for spesielt utsatte grupper som har høy risiko for alvorlig sykdom allerede i dag, og usikkerhet knyttet til immunitet mot framtidige virusmutasjoner. Personer som tidligere er smittet av deltavarianten ser for eksempel ikke ut til å være spesielt godt beskyttet mot omikronvarianten i dag. Det betyr at et tilsvarende råd om å bli smittet høsten 2021 kunne medført en helt unødvendig ekstra sykdomsbølge bare måneder før de aller fleste ville blitt smittet av en ny og langt mildere omikronvariant. Det er dette som gjør risikoen stor om man aktivt å oppfordrer folk til å la seg smitte ut over det allerede høye smittepresset som er i samfunnet.

Personer som blir smittet kort tid etter at de har fått en oppfriskingsdose vil i de fleste tilfeller bli lite syke, men får ikke nødvendigvis en varig beskyttelse mot å bli smittet på nytt. Neste gang de kommer i kontakt med viruset vil de sannsynligvis være noe bedre beskyttet mot alvorlig sykdom, men det forutsetter at virusets egenskaper i mellomtiden ikke har endret seg vesentlig. Hvilken virusvariant og vaksineeffekt vi står ovenfor om 3-6 måneder vet ingen.

For den enkelte er det risikoen for langtidseffekter man kanskje bør tenke mest over. En stor norsk studie som nylig ble publisert av FHI viser at 1 av 6 voksne nordmenn som ble smittet i pandemiens første år fortsatt hadde redusert smak- og luktesans 12 måneder senere. Mange hadde også konsentrasjonsvansker og hukommelsesplager et år etter sykdommen. Foreløpig vet vi ikke om denne typen plager er større etter første gangs infeksjon enn senere infeksjonsrunder.

For samfunnet vil belastningen uansett bli kritisk stor dersom alle går aktivt inn for å bli smittet. Allerede i dag ser det ut som 3-400.000 mennesker smittes hver uke, om man tar høyde for 50 prosent uoppdaget smitte, med gjeldende smitteverntiltak og smittevernråd. Stigningen har vært på cirka 60 prosent hver uke men kan fort mangedoble seg dersom folk flest går inn for å smittes.