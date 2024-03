Listhaug talte i dag til partiets landsstyre på Gardermoen. I talen kom hun med viktige avklaringer om hvordan Frp vil forholde seg ved en borgerlig valgseier neste høst.

– Jeg mener videre at vårt alternativ bør være en Frp/Høyre-regjering, der det er valgresultatet og betydelige politiske gjennomslag på våre kjernesaker som vil være avgjørende for Frps eventuelle deltakelse i en regjering etter valget.

Listhaug tok også opp statsministerspørsmålet.

– For Frp har det vært og vil være naturlig at det er det største partiet i regjering som skal ha statsministeren. Vi ønsker det skal være velgerne som bestemmer, sa hun.

– Kan du bli statsminister hvis Frp blir største parti?

– Man kan ikke ta på seg lederverv i et parti uten å være villig til å ta på seg de posisjonene det måtte innebære. Men per nå er Høyre større og Erna Solberg er leder, sier Listhaug.

REGJERINGSSAMARBEID: Sylvi Listhaug vil i regjering med Høyre. Foto: Anders Børringbo / NRK

Ikke god erfaring

Når det gjelder regjeringsspørsmålet, er det erfaringen fra årene 2013 til 2021 som har preget diskusjonene i Frp.

– Vi har erfaring fra regjeringen med Høyre, og den erfaringen var god. Vi gjorde et bra valg i 2017 etter fire år i regjering og ble gjenvalgt, sa hun, før hun kom med stikk til sentrumskameratene Venstre og KrF.

– Erfaringen vår med å styre med Venstre og KrF er ikke god. Så ærlig må vi være. Det ble for lite gjennomslag og en politikk som ikke endret Norge nok i vår retning. Derfor er min anbefaling at vår målsetting en Frp/Høyre-regjering.

Fremskrittspartiets landsstyre skal nå diskutere samarbeidsspørsmålet i helgen, før det skal fattes et vedtak i saken søndag.

– Vi skal nærmere 2025 diskutere hvilke saker vi skal prioritere i eventuelle forhandlinger, sa partilederen.

Solberg: Glad for avklaring

– Jeg er veldig glad for at både Frp, Venstre og KrF så tydelig slår fast at de ønsker å bytte ut Støre-regjeringen, og at de alle gjerne vil samarbeide med Høyre. Jeg tror aldri hele borgerlig side har vært så samlet, så lenge før et stortingsvalg, som nå. Det lover veldig godt, sier Solberg til NRK.

– Det er veldig lenge igjen til valget, og hvis dagens regjering får støtte fra Rødt, SV og MDG er det jevnt på målingene mellom den siden og oss på borgerlig side. Så alle vi som vil ha et skifte i Norge, må bare stå på.

Borgerlig samarbeid

Hvis det skulle bli borgerlig flertall i valget neste høst, får Fremskrittspartiet en sentral rolle. Og hadde det vært valg i dag, ville det sannsynligvis blitt regjeringsskifte.

På Norstats målinger for NRK og Aftenposten har det vært borgerlig flertall i lang tid. I den siste målingen i februar er det solid borgerlig flertall på Stortinget, selv med KrF under sperregrensa.

Aksjesaken rundt Høyre-leder Erna Solberg og hennes ektemann har ført til spørsmål om hvordan de øvrige borgerlige partiene vil forholde seg til henne som statsministerkandidat ved en eventuell valgseier i 2025.

KrF pekte på Erna Solberg i januar.

Venstre sa at de vil vente på aksjesaken til Solberg i Stortingets kontrollkomité. Timer etter at Erna Solberg fikk sterk kritikk, sa leder Guri Melby til Aftenpodden at hun støttet en Høyre-ledet regjering med Erna Solberg som den naturlige statsministerkandidaten.

Allerede tidlig i aksjesaken uttrykte Høyres sentralstyre full tillit til Solberg.

Frp i regjering

Frps vei fram til regjering var lang og kronglete. Lenge ville ikke de andre borgerlige ha dem med. Under formann Carl I. Hagen sa Frp at partiet ikke ville støtte en regjering det ikke var en del av.

Ved valget i 2013 vant borgerlig side og Høyre og Frp gikk i en mindretallsregjering. De baserte seg på en samarbeidsavtale med Venstre og Kristelig Folkeparti.

I januar 2018 ble regjeringen utvidet med Venstre og ble da kalt den «blågrønne» regjeringen. I 2019 ble regjeringen utvidet med Kristelig Folkeparti. Den første borgerlige flertallsregjering siden 1985.

Den 24. januar 2020 gikk Frp ut av regjeringen, etter uenighet om hjemhenting av en IS-kvinne og hennes barn.

– Kan ikke være naive

Listhaug brukte store deler av talen til å angripe Støre-regjeringen.

Verden er blitt et farligere sted, og Frp vil ikke godta at en ny forsvarsplan blir en spareplan, slår Frp-leder Sylvi Listhaug fast.

Listhaug taler nå til partiets landsstyre på Gardermoen. To år etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina innledet hun med å kreve en kraftig styrking av det norske forsvaret.

– Selv om det ikke er noe som tilsier at Norge blir angrepet direkte de neste årene, lever vi i en tid og med en nabo som gjør at vi ikke kan være naive, sa Listhaug.

Regjeringen kommer med sin nye langtidsplan for Forsvaret rett over påske.

– Hva er et oljefond på 16 800 milliarder kroner verdt hvis ikke vi har frihet? Ingenting.

– Derfor krever Frp at vi investerer oljepenger i vårt eget forsvar! For uten frihet er vi ingenting. Norge må så raskt vi kan styrke Forsvaret og bygge opp vår militære kampkraft i tråd med det som forventes av oss.