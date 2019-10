NRK er kjent med at mannen ble pågrepet, satt i politiarresten og siktet i august i år for et annet forhold. Noe politiet nå bekrefter.

– Det er en siktelse fra noe tid tilbake. Siktelsen gjelder blant annet forhold knyttet til våpen, brudd på vegtrafikkloven, noe narkotika og et punkt om vinningsforbrytelse, sier politiadvokat Kari Kirkhorn til NRK.

– Han var allerede siktet i den saken, fra før hendelsene med ambulansen på Torshov?

– Ja, han er siktet i den saken, svarer politiadvokaten.

På tidspunktet for pågripelsen i august var mannen allerede ute på forlenget prøvetid fordi han hadde brutt reglene i et spesielt narkotika-oppfølgingsprogram.

I dag ble han varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Lett å være etterpåklok

Den siktede 32-åringen hadde fortsatt prøvetid igjen knyttet til straffen han fikk etter en annen situasjon i 2017 der han rømte fra en politikontroll, var involvert i en biljakt, truet politiet og så forskanset seg i sin egen bolig.

Politiadvokat Kari Kirkhorn Foto: Fouad Acharki / NRK

– Hvorfor var han ikke varetektsfengslet eller tilbakeført til soning da?

– Så vidt jeg vet ble det gjort en vurdering av at det ikke var grunnlag for fengsling da. Blant annet var det lenge siden forrige straffbare handling, svarer politiadvokat Kari Kirkhorn.

– Sånn som du ser det nå – skulle han egentlig vært fengslet da han kapret ambulansen på tirsdag?

– I etterpåklokskapen er det lett å være klok. Min kollega gjorde en vurdering i august av at det ikke var grunnlag for fengsling. Så vidt jeg har forstått basert det seg på at det var et betydelig tidsrom siden sist han begikk straffbare handlinger, sier Kirkhorn.

NRK har spurt mannens forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen om disse opplysningene, men han vil på nåværende tidspunkt ikke gi noen kommentar til at det allerede forelå en annen siktelse.

Tatt med våpen og narkotika etter vill ferd

32-åringen ble pågrepet etter en vill ferd i Oslo etter at han kapret ambulansen på Rosenhoff og kjørte på flere personer på Sandaker. I ambulansen fant politiet både en hagle og en maskinpistol. Det ble også funnet store mengder narkotika.

Mannen, som bor i Oslo-området, er straffedømt en rekke ganger tidligere, blant annet for trusler, bruk av våpen, narkotika, skadeverk og tyveri.

Kvinnen som er siktet i saken ble pågrepet uten dramatikk på Sandaker senter.

