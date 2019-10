Ambulansekapringen: Dømt for trusler, vold og ran

Mannen i 30-årene som tidligere i dag ble pågrepet av politiet etter at han kapret en ambulanse og kjørte på flere personer på Torshov, er en tidligere kjenning av politiet.

Også en kvinne i midten av 20-årene er siktet i saken.

Mannen er siktet for drapsforsøk, mens kvinnen er foreløpig siktet for befatning med skytevåpen, bekrefter Johan Fredriksen, stabssjef i Oslo politidistrikt.

Sjokkerte vitner var tirsdag formiddag vitne til den dramatiske hendelsen i Oslo.

– Gjerningsmannen kapret ambulansen med en hagle og forsøkte å rømme. Han har bevisst kjørt bilen opp på fortauet for å ramme tilfeldige personer, og prøvde også å ramme politibilen, sier stabssjef Johan Fredriksen i Oslo-politiet.

Politiet forsøkte tre ganger å stanse ambulansen ved å skyte mot den, opplyser politiet. Fredriksen beskriver den massive politiaksjonen som «krevende».

Da politiet pågrep mannen fant de en hagle og en uzi.

Mannen, som bor i Oslo-området, er straffedømt en rekke ganger tidligere, blant annet for trusler, bruk av våpen, narkotika, skadeverk og tyveri.

VITNER: Dette skal være gjerningsmannen på vei til ambulansen kort tid før den ble kapret, sier vitner til NRK. Foto: NRK / NRK

Fredriksen sier til NTB ble det funnet store mengder narkotika inne i ambulansen. Øyevitner sier til NRK at de så at gjerningsmannen hadde med seg en stor, blå sekk da han rømte fra en bil som hadde kjørt av veien et annet sted på Torshov, like før ambulansekapringen.

Forskanset seg med brannbombe

I en av dommene mot den siktede 32-åringen kommer det frem at han ble pågrepet med våpen. Han forklarer selv at han var svært paranoid på denne tiden og at våpnene var skaffet med tanke på selvforsvar.

NRK har tidligere fått opplyst fra flere uavhengige kilder fått opplyst at mannen har bånd til den nazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen».

Etter det NRK forstår er ikke mannen medlem av den høyreekstreme organisasjonen, men han skal ha vært aktiv med å dele ut propaganda for dem.

Under en pressekonferanse i etterkant av pågripelsen i dag, bekreftet politiet at de undersøkte mannens koblinger til et høyreekstremt miljø.

– Vi er kjent med opplysningene og vil undersøke alle spor. Det er imidlertid for tidlig å si noe om motiv, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo-politiet.

FORSKANSET SEG: Her blir mannen pågrepet av politiet i mars 2017 etter å ha forskanset seg i en bolig i Asker. Foto: STÅLE HANSEN / NRK

I mars 2017 var mannen involvert i en større politiaksjon. Natt til 23. mars nektet han å stanse for politiet i Søndre Buskerud etter en promillekontroll. Dette utløste en biljakt som endte med at mannen stanset ved Billingstad.

Her skal han ha truet politiet før han tok seg inn i en bolig og forskanset seg. Politiet forhandlet med mannen i flere timer.

Da de til slutt fikk tilgang til boligen fant de det som ble beskrevet som en brannbombe inne på adressen.

Mannen ble varetektsfengslet i fire uker. I fengslingskjennelsen viste dommeren til at mannen var straffedømt en rekke ganger.



«Etter rettens vurdering er det en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede på nytt vil begå lignende forhold som det han er siktet for, dersom han løslates. Retten har ved vurderingen lagt særlig vekt på at siktede er straffet en rekke ganger tidligere, gjentatte ganger for brudd på våpenloven og for ruslovbrudd. Han er også tidligere dømt for trusler, vold og ran. Siktede synes nå å være inne i en fase der han har altfor liten evne til å avstå fra å begå til dels svært alvorlig kriminalitet.»

I flere av dommene kommer det fram at mannen i flere perioder har slitt med rus. Som en del av dommen mot ham, har han gjennomgått et narkotikaprogram med domstolskontroll.

I en kjennelse fra i vinter kommer det fram at han har begynt å utdanne seg til å bli miljø- eller helsearbeider. I sosiale medier opplyser mannen selv at han er far til et lite barn.

Ukjent motiv

Like etter kl. 16 tirsdag ettermiddag bekreftet politiet at en 25 år gammel kvinne var blitt pågrepet i saken.

Hun ble pågrepet på et kjøpesenter like i nærheten av der ambulansen ble stoppet av politiet. Vitner på stedet sier til NRK at kvinnen oppholdt seg inne i en butikk i over en time før hun ble pågrepet.

Selve pågripelsen skal ha skjedd uten dramatikk. Kvinnen beskrives også som en kjenning av politiet. Politiet sier at det er for tidlig å si noe om motivet til de to pågrepne.

– Vi kan foreløpig ikke si noe om motiv, sa Metlid.