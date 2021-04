Advokater om drepte Tor Kjærvik: – Verdens beste kollega

Politiet har bekreftet at det var Tor Kjærvik (70) som ble skutt og drept på Røa i Oslo. En mann i 30-årene i nær relasjon til Kjærvik, er pågrepet og siktet for drap.

– Jeg ble helt sjokkert, litt nummen. Jeg tenkte at verdens beste kollega er drept og død. Det er så uvirkelig, sier Mette Yvonne Larsen.

Mette Yvonne Larsen kaller Tor Kjærvik verdens beste kollega. Foto: Anders Fehn / NRK

– Han var så vennlig og spesiell person, fordi han var åpen og hyggelig med alle og gjorde en utrolig god jobb for sine klienter, sier hun.

Larsen sier hun husker godt jobben Kjærvik gjorde som forsvarer i Orderud-saken, og at han ble et forbilde etter det.

– Jeg møtte ham for kort tid siden i tinghuset. Han var alltid hyggelig og blid, og vi snakket om felles klienter. Så jeg føler meg ganske satt ut nå, sier Larsen.

Kjærvik har også forsvart en av de Nokas-tiltalte og travkusken Atle Hamre.

Hvem var Advokat Tor Kjærvik? Du trenger javascript for å se video.

– Uvirkelig

Advokat Thomas Klevenberg har kjent Kjærvik siden begynnelsen av 1990-tallet.

– En nestor innen av en forsvarer er i natt blitt revet bort fra oss, så altfor tidlig. For han var ingen sak for liten, ingen sak for stor, det var klienten som var det han ivaretok, og det gjorde han på en måte få andre kan måle seg med, sier han.

Advokat Thomas Klevenberg kjente Kjærvik godt. Foto: Caroline Drefvelin / NRK

Han hyller Kjærviks engasjement, lidenskap og evne til å se ting ingen andre så.

Klevenberg sier de lenge hadde snakket om muligheten til å møtes i sosialt lag igjen.

– Han etterlater seg en hel forsvarerstand som nå er i dypt sjokk. Tor var alltid i sentrum av oss alle, på en helt naturlig måte, det var bare sånn han var, sier han.

Klevenberg skulle egentlig besøke Kjærvik torsdag denne uka.

– Det at han nå ikke lenger er blant oss, føles helt uvirkelig, sier han.

– Vi er i sjokk

Marius Dietrichson, leder av Forsvarergruppen, kaller drapet en «dypt tragisk hendelse».

– Ikke bare for familien, men også det fagligmiljøet hvor Tor hadde sitt daglige virke. Klienter med behov for hjelp har med Tors bortgang mistet en høyt respektert advokat som alltid ble lyttet til. Vi forsvarere er i dag i sjokk, sier han.

– Jeg har hatt flere saker med Tor, og kjenner ham som en svært dyktig mann. Alltid en vennlig mann med en lur kommentar. Det er et stort tap for oss alle, sier Dietrichson.

Frode Sulland har hatt kontor i nærheten av Kjærvik i 10 år, og bor også på Røa.

– Det er jo selvfølgelig en tragedie for alle som sto Tor Kjærvik nær, og et stort tap for forsvarerstanden. Vi har mistet en profilert og dyktig forsvarer, sier Sulland.

Han var ute og gikk en kveldstur i området mandag kveld.

– Det ble liksom litt spesielt nært, at man var ute i det samme området. Vi har bodd på Røa i mange år, sier han.

Tor Kjærvik (t.v.) og Frode Sulland (t.h.) jobbet begge med Orderud-saken. Foto: Lise Åserud / NTB

Siktede avhøres i dag

Det var like før klokken 21 mandag kveld at skytingen fant sted hjemme hos den kjente advokaten på Røa. Det var flere personer til stede i leiligheten.

Politiet er tilbakeholdne med å gi konkrete opplysninger om hendelsesforløpet, men flere vitner har fortalt at det ble løsnet flere skudd.

Politiet har beslaglagt et skytevåpen som de tror er brukt i drapet.

Mannen i 30-årene som nå er siktet for drapet hadde en nær relasjon til Kjærvik. Han skal avhøres i løpet av dagen, og ifølge politiet er han samarbeidsvillig.

– Det blir avgjørende å finne ut hva som er foranledningen og motivet for hendelsen, sier seksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt.

Mannen skal fremstilles for varetekt onsdag.

– Han har meldt seg selv, men foreløpig ikke vært i avhør. Han er preget av situasjonen, sier John Christian Elden, som er oppnevnt som mannens forsvarer.

Elden og Kjærvik har jobbet sammen tidligere, blant annet med Nokas-saken.

– Dette er en tragedie, der jeg ikke finner det riktig å komme med flere detaljer ennå, sier Elden.