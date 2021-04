Advokat Tor Kjærvik (70) ble i går kveld skutt og drept på Røa i Oslo.

Kjærvik er født og oppvokst i Oslo. Han var ungdomslandslagsspiller i håndball og klubbkamerat med blant andre Trygve Hegnar.

Kjærvik gikk tidlig inn i politiet, og var politifullmektig ved Romerike politikammer fra 1978 til 1982. I 1982 var han også konstituert politimester i Sør-Varanger.

Samme år gikk han over til «den andre siden» og ble forsvarsadvokat. Han ble raskt kjent og profilert gjennom jobben han gjorde som forsvarer i flere alvorlige kriminalsaker.

Kjente navn

På slutten av 80-tallet hadde han advokatpraksis i Oslo sammen med de andre profilerte forsvarsadvokatene Fridtjof Feydt, Øystein Storrvik og Oscar Ihlebæk.

Blant annet forsvarte han en av de to mennene som kastet en brannbombe inn i bakgården til Blitzhuset i 1989.

På 90-tallet var han allerede kjent som en av landets dyktigste og mest erfarne forsvarere. En advokat som kjempet for sine klienter, og som ikke gikk av veien for å gå i klinsj med politiet.

I 1994 ble han fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. På midten av 90-tallet startet han eget kontor sammen med advokat Morten Kjensli.

Det var også disse to som i 1995 sammen var forsvarere for en hjelpepleier som var siktet for drap på ti mennesker i den såkalte Landås-saken. De to kjempet med nebb og klør mot bevisene i etterforskningen, som endte med at saken ble henlagt før den kom til retten.

Som advokat har Tor Kjærvik jobbet med flere av norgeshistoriens mest kjente kriminalsaker. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Tinghus-drapet

Samme år gikk Kjærvik sammen med en overgrepstiltalt klient i Oslo tinghus, på vei inn i retten. Da ble klienten skutt og drept på kloss hold.

Det ble kjent som tinghusdrapet, et av svært få drap eller drapsforsøk som har skjedd i forbindelse med norske rettssaker.

– Jeg hadde bare min klient mellom meg og gjerningsmannen, og sto plutselig selv rett foran skytevåpenet. Jeg fikk kastet meg gjennom en glassdør og ned på gulvet før de neste skuddene kom, fortalte Kjærvik til Aftenposten etterpå.

Han ble tatt med ut av retten under politibeskyttelse, siden de fryktet at forsvareren også kunne være et mål. Han var selv vitne under rettssaken mot gjerningsmannen.

Orderud-forsvarer

Kjærvik var forsvarer for travkusken Atle Hamre han i 1999 ble siktet for utpressing av 30 millioner. Det var den mest omtalte kriminalsaken det året, frem til trippeldrapet på Orderud gård.

Da ble den erfarne advokaten oppnevnt som forsvarer for Kristin Kirkemo, som han fulgte gjennom hele rettsprosessen.

Tor Kjærvik forsvarte Kristin Kirkemo i Orderud-saken. Foto: Morten Holm / NTB

Han forsvarte en av de Nokas-tiltalte, Thomas Oscar Ingebrigtsen. Ingebrigtsen ble først dømt til fire års ubetinget fengsel i Stavanger tingrett, så tre år i Gulating lagmannsrett. Høyesterett reduserte fengselsstraffen til et halvt år.

Rolig og behersket

Som advokat var han kjent for å opptre rolig og behersket i retten. Godt forberedt, og svært god på å knyte sammen spørsmålene han kom med underveis til den såkalte prosedyren.

Til tross for de mange årene som en av landets mest kjente forsvarsadvokater, er det få intervjuer han har gitt om seg selv privat.

I et sjeldent intervju med VG i 1999, ga Kjærvik uttrykk for at han var mest glad i å være i retten, og spillet som foregår der.

– Selve settingen i retten gir meg et kick. To dager med papirarbeid på kontoret, og jeg blir rastløs, sa Kjærvik.