Advarer om fem-seks timers kø i grensekontrollen på Gardermoen

Strenge innreiseregler og smittevernkrav gjør at behovet for dokumentkontroll og testing er større på Oslo lufthavn. Nå må alle reisende gjennom grensekontrollen.

Avinor advarer om uvanlig lange køer og ventetider på opptil fem-seks timer når trafikken tar seg opp.

Derfor har selskapet, som eier og drifter flyplassen, «klargjort alternative ventearealer i terminalen».

VENTEOMRÅDE: Slik ser det alternative venteområdet i bagasjekjelleren ut. Foto: Avinor

Festivaldoer

– Vi ønsker å forberede reisende på at det kan bli en opplevelse utenom det vanlige å være passasjer på Oslo Lufthavn denne sommeren, skriver kommunikasjonsansvarlig på Oslo Lufthavn, Nora Holberg Prestaasen i en e-post til NRK.

I bagasjekjelleren er det klargjort et venteområde med klappstoler og mobile toaletter, altså «festivaldoer».

FESTIVALSTEMNING: Slik ser de mobile toalettene som er plassert i bagasjekjelleren ut. Foto: Avinor

Passasjerene som må vente i flere timer vil få tilgang til en egen «busslounge», der det er tilgang til toaletter, sitteplasser, og mat- og drikkeautomater.

– Vi forbereder gode køarealer for passasjerene, der det er tilrettelagt med ventilasjon, vann, toaletter og alt det man trenger når man må vente en stund, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby.

Det er også satt ut ekstra passbokser, opplyser Avinor.

FORBEREDT: Stine Ramstad Westby, lufthavndirektør på Oslo lufthavn, sier de er godt forberedt på økningen i antall reisende i juli. Foto: NRK

Økning i trafikken allerede

Westby sier at de allerede merker at flere reiser med fly både i Norge, og ut av Norge:

– Tallene viser at det er en økning allerede. Veldig mye av det er innenlandsreiser, men det er også en god økning på utenlandsreiser. Så nordmenn er på vei ut, og da vil de tilbake på et eller annet tidspunkt. Fra midten av juli forventer vi at trafikken på ankomst vil ta seg ganske kraftig opp.

– Da må vi være godt forberedt som lufthavn, sammen med flyselskapene og alle som opererer denne flyplassen, sier hun.

Westby forklarer at flere av innsjekkingsskrankene har blitt automatiserte, som vil hjelpe med trafikken på avgangsområdene.

– Situasjonen blir utfordrende

Avinor forventer at køene på grensekontrollene vil forbli lange frem til det kommer endringer i innreisereglene.

– Situasjonen blir utfordrende frem til noen av restriksjonene eventuelt endres, eller at kontrollene kan automatiseres, skriver Prestaasen.

Avinor understreker derimot at det ikke er sikkert at de alternative venteområdene vil tas i bruk, og at de er klare for den kommende økningen.

– Avinor har jobbet lenge med å forberede både systemer og ansatte på det som venter, i tett samarbeid med både politi og helsepersonell. Avinor vil ha både flere vektere og egne informasjonsmedarbeidere på plass ute blant passasjerene, skriver Prestaasen.