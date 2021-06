Lange køer på Gardermoen etter gjenåpningen

– Vi har stått i kø nå siden vi kom hit kvart på fem. Nå er vi femten meter fra innsjekkingen og har stått i kø i en og en halv time, sier Mette-Jorunn Meisland til NRK kvart over 6 lørdag morgen.

Sammen med mannen er hun på vei til Kroatia med venner i forbindelse med det de beskriver som en nødvendig reise: De må sjekke at seilbåtene de eier flyter.

Reiseflyten på Gardermoen gikk det ikke bra med. Ifølge Meisland er det ikke mulig å sjekke inn på innsjekkingsautomaten, noe som gjør at det har hopet seg opp med reisende.

Bilder fra innsjekkingsområdet på Gardermoen viser store mengder mennesker på reisefot. Meisland mener køene er flere hundre meter lange.

LANG REKKE: Køene strakte seg mange hundre meter på Gardermoen lørdag. Foto: Mette-Jorunn Meisland

– Det er ikke noe personale her. Det bærer preg av at ingen har sjekket med flyselskapene hvor mange passasjerer som skal reise. Personalet er ikke oppbemannet i forhold til fly og avganger. De er underbemannet. Nå åpner Norge opp, da må de få folk på plass igjen, sier Meisland.

– Må sjekkes manuelt

Pressevakt i Avinor, Caroline Marie Nilsen, bekrefter at køene er lange lørdag.

– Alle reisende som skal til utlandet må sjekkes manuelt og for øyeblikket er det ikke nok ansatte på jobb fordi de kommer klokken syv. De som er på jobb prøver å jobbe på spreng for å få folk gjennom, sier Nilsen til NRK.

– Hva skyldes underbemanningen?

– Det er jeg litt usikker på.

Rett før klokken ni opplyser Avinor at køene ikke er så lange.

– Kommer dere til å foreta endringer for å unngå at lignende kødannelser oppstår tidlig om morgen?

– Ja, vi prøver da å sette inn personell etter de trafikkprognosene vi får. Det ser vi på fremover, sier Avinors pressevakt.

– Ha tålmodighet

Alle som skal reise til utlandet må sjekke inn via bemannede skranker på grunn av krav fra myndighetene til reisedokumentasjon i forbindelse med koronasituasjonen.

Derfor advarte Avinor for en uke siden mot mulige køer for reisende fremover.

ADVARTE: Avinors lufthavdirektør på Gardermoen, Stine Ramstad Westby, meldte sist uke at reisende på Gardermoen må være forberedt på køer og ventetider fordi reisende til utlandet må sjekke inn via bemannede skranker. Foto: Avinor

Avinor ber folk sette seg inn i hvilke krav som stilles til dokumentasjon når man reiser inn og ut av landet – og advarer også mot køer fremover.

– Jeg vil oppfordre alle som skal reise om å ha tålmodighet og ta hensyn til medpassasjerer og ansatte på lufthavnen. Vi ser frem til at de reisende kommer tilbake til flyplassene våre, men vi vet at situasjonen blir utfordrende frem til noen av restriksjonene eventuelt endres eller at kontrollene kan automatiseres. Passasjerene må være forberedt på køer og ventetider, og vi klargjør nå midlertidige arealer for å tilrettelegge for dette, skrev lufthavndirektør Stine Ramstad Westby i Avinor i en pressemelding sist uke.