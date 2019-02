Advarer norske studenter mot Storbritannia

Avtaler er ikke på plass og diskusjonene knyttet til brexit fortsetter.

Nå advarer utdanningsminister Iselin Nybø (V) norske studenter mot å studere i Storbritannia til høsten.

USIKKERT: Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan forholdene for norske studenter og borgere i Storbritannia vil bli etter brexit. Foto: Henry Nicholls / Reuters

– Studenter bør velge andre land

– Hvis du er student og vurderer å reise ut til høsten, anbefaler jeg deg å se på andre land enn Storbritannia. Usikkerheten knyttet til Erasmus-programmet er stor, sier Nybø til NRK.

Det betyr at studenter som eventuelt reiser på utveksling til høsten ikke kan være sikre på å få fullført studiene eller ta eksamen.

– Det er andre avtaler som gjelder for dem som vil ta en hel grad, så denne advarselen gjelder særlig de som har tenkt å være i Storbritannia i ett år eller mindre, presiserer utdanningsministeren.

Det er EU-programmet Erasmus det er knyttet størst usikkerhet til for norske studenter i forbindelse med brexit. De som allerede er i gang med en grad regner norske myndigheter vil kunne fullføre denne med de samme vilkårene som de har i dag.

– Vi antar at de ikke vil bli berørt av brexit, sier Nybø, og legger til:

– Hvis noen ønsker å begynne på en hel grad nå, vil det sannsynligvis gå fint, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor mye byråkrati det vil medføre.

Storbritannia og særlig England er et at de mest attraktive landene for norske studenter å studere i. Ifølge StudentTorget er det rundt 4200 norske studenter i Storbritannia.

– Så jeg håper vi får til at norske studenter både får ta grader og dra på utveksling dit, sier Nybø.

Fakta om brexit Ekspandér faktaboks 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU.

13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte utmeldingsprosessen.

29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det framtidige forholdet.

19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia.

EUs sjefforhandler Michel Barnier har anslått at selve avtaleteksten må være på plass i løpet av høsten 2018 for at EU og Storbritannia skal få ratifisert den i tide.

13. november 2018 bekreftet statsminister Theresa Mays kontor at det er oppnådd enighet om et utkast til avtaletekst mellom Storbritannia og EU.

14. november 2018 møttes den britiske regjeringen for å ta stilling til avtaleteksten. Etter et fem timer langt møte uttalte May at regjeringen stiller seg bak det 585 sider lange utkastet.

EUs forhandlingsleder Michel Barnier kaller enigheten et avgjørende skritt. Det gjør også EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

15. november skal May orientere Underhuset i Parlamentet. Samme dag skal Juncker møte EU-president Donald Tusk.

Avtaleteksten må godkjennes av både regjeringen og Parlamentet i London, samt av EUs ministerråd og EU-parlamentet, før den kan tre i kraft.

29. mars 2019 går Storbritannia ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse. (Kilde: NTB)

KAOS: Usikkerhet, kaos og manglende avtaler preger Storbritannia i forkant av brexit som skal finne sted 29. mars i år. Foto: Toby Melville / Reuters

ANSA: – Hverken fraråder eller anbefaler

Hanna Flood, president i ANSA organisasjonen for norske studenter i utlandet, sier at studentene selv må sette seg godt inn i den usikre situasjonen før de tar et valg.

– Vi verken fraråder eller anbefaler å dra til Storbritannia, siden det er så mye usikkerhet knyttet til kortidsstudier og brexit, sier Flood til NRK.

– Dere vil ikke fraråde studenter å reise slik utdanningsministeren gjør?

– Jeg skjønner at folk blir usikre, men jeg tror det likevel vil være fult mulig å dra på utveksling.

ANSA-presidenten påpeker at nordmenn allerede betaler internasjonale skolepenger, i motsetning til EU-borgere.

– Disse pengene kommer mest sannsynlig ikke til å endre seg. Lånekassen sier også at de utdanningene nordmenn får støtte til å studere ved i dag, vil fortsette å få støtte etter brexit.

INTERNASJONALE SKOLEPENGER: ANSA-presidenten Hanna Flood presiserer at norske studenter i Storbritannia allerede betaler internasjonale skolepenger i motsetning til EU-land. Foto: NRK

Den siste tiden har mange studenter ringt for å spørre ANSA om alt fra oppholdstillatelser, til risikoen for økte skolepenger, og helsetjenester som kanskje ikke dekkes lenger, forteller Flood.

– Alt dette er det knyttet usikkerhet rundt. Men både Erna Solberg og Theresa May har gått ut og sagt at norske beboere i Storbritannia, og britiske beboere i Norge, vil beholde de samme rettighetene som de har i dag hvis de befinner seg i landet ved brexit.

Flood anbefaler likevel å se på andre land dersom du har Storbritannia som førstevalg ved et korttidsstudiet.