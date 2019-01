Nordmenn risikerer å bli kastet ut av Storbritannia etter brexit

NRK møter en norsk kvinne blant alle demonstrantene utenfor Westminster i London. Linda Marie Vikaune har reist til hovedstaden fra Liverpool-området der hun bor for på denne måten å vise sin avsky med brexit.

– Den britiske regjeringen prøver å ta ifra meg mine rettigheter som EØS-borger. Det er rettigheten til å bevege meg fritt rundt i Europa med Schengen-passet mitt. Jeg har lov og rett til å bo her. Likevel er jeg blitt bedt om å søke oppholdstillatelse, sier Vikaune.

I hele 18 år har hun hatt tilhold i Storbritannia. Hun jobber som oversetter og bor sammen med sin britiske mann.

Kan bli kastet ut av landet

Denne uken gikk startskuddet for en ny og storstilt registrering av EU- og EØS-borgere i Storbritannia. Det betyr at de som har tenkt til å fortsette å bo i Storbritannia eller flytte dit etter juli 2021, må søke om oppholdstillatelse.

Dersom de ikke gjør det, risikerer de å bli kastet ut av landet.

Dette gjelder ca. 20.000 nordmenn som bor i Storbritannia. Totalt er det rundt tre millioner EU-borgere i Storbritannia som omfattes av det nye regelverket.

Strengere innvandringspolitikk: Storbritannia har denne uken startet registreringen av søknader fra EU- og EØS-borgere som vil fortsette å bo i landet etter brexit. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Briter vil ikke lenger kunne gå på blå sone på flyplassene i Europa slik andre EU-borgere, og de må belage seg på passkontroller.

Min britiske mann vil jo heller ikke lenger være fri til å bosette seg hvor han vil i Europa uten videre etter brexit, forteller den norske demonstranten.

–Skal vi begge to flytte eller skal vi bli værende i Storbritannia?, spør Vikaune.

Hvem må søke?

Under statsminister Theresa Mays Oslo-besøk i fjor kom det fram at nordmenns rettigheter i Storbritannia var sikret. Først nå vet vi mer i detalj hva det betyr.

De som har bodd i Storbritannia i mer enn fem år må søke om permanent oppholdstillatelse eller såkalt «permanent settled status».

De som ønsker å flytte til Storbritannia før juli 2021, eller har bodd i landet kortere enn fem år, kan også søke, og vil da kunne få en midlertidig oppholdstillatelse. Alt dette gjelder også barn.

Bor du i Storbritannia eller planlegger å flytte dit? Du kan søke her.

Har du en android telefon, skal du også kunne laste ned en app og søke via den.

Den norske ambassaden i London har ikke oppdatert sine nettsider med opplysninger med den nye søknadsordningen. I UD ser det ut til at de foreløpig forholder seg til at Storbritannia er et EU- land.

Hvordan britene har tenkt til å forlate EU er fortsatt uklart. Tirsdag er det ny avstemning om den utskjelte brexitavtalen som er framforhandlet med Brüssel.

Vil begrense innvandring fra Øst-Europa

Selve kjernen i Brexit er å få kontroll med innvandringen. Om Storbritannia skulle forlate EU uten noen brexit-avtale, så vil det nye oppholdsregimet gjelde.

Store protester: Demonstranter utenfor parlamentet i Underhuset frykter en strengere innvandringspolitikk, som blir innført etter brexit. Foto: Johan E. Bull / NRK

En rekke andre tiltak blir også satt i verk, som i all hovedsak går ut på å begrense innvandring av ufaglært arbeidskraft fra østeuropeiske EU-land.

Deres oppholdstillatelse vil trolig bli begrenset til ett år av gangen, og de må trolig også kunne vise til at de har en jobb der de vil tjene minst 300.000 kroner i året.