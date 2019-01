Ambassaden kaller inn briter i Norge til brexit-møter

Med under to måneder igjen til løsrivelsen fra unionen, sitter mange briter i utlandet med spørsmål om hva som vil skje med dem når Storbritannia ikke lenger er EU-medlem.

– Lite informasjon

Britiske Mark Welsh har bodd utenfor Stavanger i 12 år. Her har han etablert seg med kone og barn, og driver sin egen bedrift med 10 ansatte.

– Det virker ikke som om noen vet hva som vil skje. Britiske myndigheter har jo heller ikke bestemt seg for om det blir en hard eller myk brexit, sier Welsh til NRK.

For Welsh er det praktiske ting som om førerkortet hans fortsatt vil være gyldig i Norge og hva slags utfordringer han kan møte om han skal ut og reise, som opptar ham.

– Jeg har jo en utdanning også. Jeg lurer på om den fremdeles vil være godkjent etter brexit.

Welsh forteller at problemstillingene og spørsmålene opptar andre briter i lignende situasjon som ham.

– Jeg synes vi har fått lite informasjon fra britiske myndigheter. Det foregår kun via Facebook. Jeg prøver å følge med i mediene og på britisk radio, sier Welsh.

Venteliste

Den britiske ambassaden i Oslo har den siste tiden hatt flere informasjonsmøter i Trondheim og Tromsø hvor de har informert sine borgere om situasjonen og svart på praktiske spørsmål.

Dagens møte i Oslo er fulltegnet, og det er venteliste for å slippe inn.

– Vi venter at det vil komme rundt 100 deltakere til dagens møte, forteller kommunikasjonsrådgiver ved ambassaden Thomas Miskin til NRK.

Ambassadør Richard Wood vil først informere om situasjonen per nå, før det blir åpnet for spørsmål fra salen.

– Det kan være temaer som statsborgerskap, helsetjenester og pensjon som opptar folk, forteller Miskin.

Han sier ambassaden har som mål å arrangere flere slike møter andre steder i landet, i tillegg legger de ut informasjon i sosiale medier.

– Vi prøver å nå ut så mye vi kan og vi oppfordrer også folk til å sende oss spørsmål i forkant av disse møtene, sier Miskin.

Ambassaden har også en egen temaside på sine nettsider hvor de svarer på noen av de viktigste spørsmålene.

May i samtaler

Storbritannias statsminister Theresa May startet denne uken diskusjonen med EU om reforhandling av brexitavtalen.

Bakteppet for Mays framstøt er et vedtak som ble gjort i Underhuset tirsdag kveld. Der ble det fastslått at utmeldingsavtalens løsninger for Nord-Irland må erstattes med «alternative ordninger» før avtalen kan godkjennes.

EU har på sin side stått samlet i saken og sagt kategorisk nei til slike forhandlinger.