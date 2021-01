Advarer mot å forlenge permitteringsperioden

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er klart at arbeidsgiver tjener på å ha de ansatte gående på gress. Jo mer lojale de ansatte er, jo større blir fallhøyden hvis jobben plutselig forsvinner, sier Lise Lyngsnes Randeberg til NRK.

Hun er leder i fagforeningen Tekna, som representerer medlemmer med mastergrad innen teknologi og realfag. Flere av dem jobber i oljenæringen.

Mandag overkjørte opposisjonen på Stortinget regjeringen sin nye krisepakke for næringslivet.

Langtidsledige slet mest

Blant annet ville flertallet i Stortinget forlenge permitteringsordningen og den forhøyede dagpengesatsen fram til 1. oktober. Regjeringen foreslo 1. juli.

I 2014 ble oljebransjen rammet av en krise. Det førte til høy ledighet blant i bransjen, også i Norge. Da gjorde Tekna seg noen erfaringer:

Lise Lyngsnes Randeberg i Tekna. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Da var det mange av våre medlemmer som mista jobben. Mange av dem ble gående langtidsledige. Vi så at de som ble gående ledige og permittert lengst hadde det vanskeligst å komme seg inn i arbeidsmarkedet igjen, sier Randeberg.

BI-professor Espen Moen er redd for at de som er permitterte mister insentivet til å se seg om etter andre jobber, eller omskolere seg, dersom de forblir permittert for lenge.

En bjørnetjeneste

– Vi er redde for at det skal virke negativt på omstilling i arbeidslivet. Hvis alternativet er at man går arbeidsledig så har man en helt annen forpliktelse til å søke nye jobber, flytte på seg, omskolere seg for å få enn jobb, enn det som forventes hvis man er permittert, sier Moen til NRK.

Dersom jobben man er permittert fra ikke finnes når perioden er over, kan det bli vanskelig, påpeker han.

– Gjør man de permitterte en bjørnetjeneste til arbeidstakerne ved å låse dem inne for lenge?

– I noen tilfeller kan man tenke seg det. Hvis det er slik at arbeidstakerne tror på litt sviktende grunnlag at de kommer til å komme tilbake til jobben, og det at det forhindrer dem i å omskolere seg, sier Moen.

Moen er ikke negativ til at det eksisterer en permitteringsordning i utgangspunktet.

– Det vi ser farene ved, er at man utvider permitteringsordningen slik at man kan være permittert veldig lenge. Og at bedriftene dermed nærmest legger bånd på de ansatte over en lengre periode, sier Moen.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Skaper forutsigbarhet for permitterte

LO-leder Hans Christian Gabrielsen er derimot positiv til krisepakken som opposisjonen fikk gjennom på mandag.

– Dette var utrolig viktig å få på plass. Det er noe vi har etterlyst lenge for å gi arbeidstakere som er ramma av denne krisen en forutsigbarhet som er varig, og ikke disse korte endringene som regjeringen har bedrevet gjennom 2020, sier Gabrielsen til NRK.

Tall fra Nav viser at det mange ledige som søker jobb for hver ledige stilling som finnes.

Å sørge for at folk mister jobben permanent, istedenfor at de går permitterte lenge, vil gjøre ledigheten mer langvarig, mener Gabrielsen.

– Det kommer til å koste det norske samfunnet mye mer enn å sørge for at vi har forutsigbarhet, at bedriftene har tilgang på kompetansen til sine medarbeidere, at de ansatte har tilknytning til arbeidslivet, at vi raskere kommer opp igjen når smitteverntiltakene slipper opp igjen, sier han.

Antall arbeidssøkere per stilling i ulike bransjer Yrke Antall arbeidssøkere Arbeidssøkere per stilling Reiseliv og transport 35520 51 Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 12831 25.3 Jordbruk, skogbruk og fiske 2309 19.7 Serviceyrker og annet arbeid 23802 17.4 Helse, pleie og omsorg 10159 1.9