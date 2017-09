– Listhaug følger Carl I. Hagens gamle oppskrift

– Det er en strategi som kan være en suksess på kort sikt, men i det lange løp kan en sånn strategi skape problemer i forholdet til Kristelig Folkeparti og Venstre, sier Todal Jensen til NRK.

Flere av Sylvi Listhaugs utspill i innvandringsdebatten ble svært kjølig mottatt av de to partiene, og KrFs leder Knut Arild Hareide har under hele valgkampen gjort det klart at han ikke ønsker å være et støtteparti for en regjering der Frp er med.

Valgforsker Anders Todal Jensen mener Sylvi Listhaugs strategi kan være en suksess på kort sikt, men at det kan skape problemer i det lange løp. Foto: Randi Lillealtern / NRK

Anders Todal Jensen er ikke i tvil om at Sylvi Listhaug har vært viktig for at Fremskrittspartiet gjorde et så godt valg.

Stror medieoppmerksomhet

– Hun har antakelig fått mer medieoppmerksomhet enn partilederen. Hun har trukket mye oppmerksomhet til partiet gjennom sine utspill, men det har også ført til at KrF og Venstre ønsker større distanse til regjeringen, sier valgforskeren.

Anders Todal Jensen viser også til at enkelte i organisasjonene til de to partiene, ikke lederne, ba Erna Solberg tynt om å fjerne Listhaug fra posten som Innvandrings- og integreringsminister

Leder i Oslo Frp, Mazyar Keshvari, mener innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har en betydelig del av æren for at det ble borgerlig valgseier, og at Venstre og KrF har grunn til å takke henne for at det ble borgerlig flertall..

FORNØYD: Mazyar Keshvari var glad for valgresultatet både for Frp og det borgerlige flertallet, og mener Sylvi Listhaug skal ha en stor del av æren for utfallet. Foto: Su Thet Mon / NRK

– Det er klart det har vært viktig for det gode resultatet vi har fått, at det har vært så mye oppmerksomhet om et av Frps hovedområder, sier Mazyar Keshvari.

– Sylvi Listhaug har satt et av våre viktigste politikkområder på dagsorden. Hun har sin betydelige del av æren for det valgresultatet Frp har oppnådd, og for hele det borgerlige flertallet, det kommer man ikke unna, mener han.

Listhaug og Hareide

Det har stormet rundt Frp og Sylvi Listhaug flere ganger i valgkampen.

Inngangen til valgkampen var preget av en åpen strid mellom Sylvi Listhaug og lederen for regjeringens støtteparti KrF, Knut Arild Hareide.

– Hareide sleiker imamer oppover ryggen istedenfor å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med, sa Sylvi Listhaug til NRK.

Hareide reagerte kraftig, og enden på visa ble at statsminister og Høyre-leder Erna Solberg gikk ut og irettesatte sin egen statsråd Listhaug.

Listhaug har også vakt reaksjoner blant annet med uttalelser om å sette menneskerettighetene til side og med sitt besøk til svenske Rinkeby.

Det har vært en anstrengt forhold mellom Sylvi Listhaug og Knut Arild Hareide i valgkampen. Foto: Audun Braastad / / NTB scanpix

Frp mest frem i Listhaugs fylke

Da bordene ble ryddet av, og de blå Frp-ballongene ble tatt ned, på Frps valgvake på Grand Hotel i Oslo natt til tirsdag, viste valgresultatet et klart borgerlig flertall, og at Frp tilnærmet har holdt stand etter fire år i regjering.

Sammenlignet med resultatet etter stortingsvalget i 2013, går Frp frem i tre fylker, Rogaland, Finnmark og Møre og Romsdal – blant dem klart mest frem i Møre og Romsdal, fylket hvor Sylvi Listhaug toppet partiets liste.

– Det er ikke bare én person eller én sak som avgjør hvilket parti velgerne stemmer på, for vi har vist oss styringsdyktige. Summen av det Sylvi Listhaug har pekt på, og det at vi har levert på andre saker, som helse, samferdsel og justis, har bidratt til valgresultatet, sier Keshvari.

– Så jeg tenker at de som ønsker et borgerlig styre i dette landet, også folk i KrF og Venstre, skylder Sylvi Listhaug en stor takk, og det burde de være voksne nok til å gi henne.

Frp-statsrådene: En laginnsats

Frp-leder Siv Jensen vil ikke trekke frem enkeltpersoners innsats.

Partileder i Frp, Siv Jensen, mener hele partiorganisasjonen har gjort en kjempeinnsats i valgkampen. Foto: NRK

– Jeg mener at alle har gjort en kjempeinnsats. Det er folk som har stått på tidlig og sent. De er en utrolig viktig bærebjelke. Jeg er veldig stolt av dem, først og fremst, sier hun.

På spørsmål om hvilken betydning Sylvi Listhaug har for valgresultatet, velger også nestleder Ketil Solvik-Olsen å peke på laginnsatsen.

– Vi er stolte av alle våre statsråder. Vi drar velgere i ulike kretser. Det er summen av partiet. Vi har frontet partiets politikk på mange ulike måter, dette er en lagseier, sier han.

Frps andre nestleder, Per Sandberg, vil heller ikke si noe om Listhaugs innsats, men peker på partileder Siv Jensen.

– Det har vært mye snakk om Sylvi Listhaug i valgkampen, hvilken betydning har hun for valgresultatet?

– Det resultatet vi ser nå, er først og fremst et resultat av at vi har hatt en partileder som har vært i knallform, og som har gjort en fantastisk valgkamp. Og så er det alle de tillitsvalgte og folkevalgte der ute som viser at de har ryggrad og står oppreist selv om det er motvind, sier Sandberg.