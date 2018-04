– Større kommunar vil gi betre barnevern

NRK kunne sist veke fortelje om forholda i den vesle kommunen Steigen i Nordland. Det er 438 born i kommunen, og barnevernet har teke 19 av desse borna bort frå foreldra. Dette er fem gonger så mange som gjennomsnittet i norske kommunar.

Foreldre som har opplevd å miste borna sine til barnevernet i Steigen, ein kommune med 250 innbyggjarar, seier til NRK at barnevernet har laga sine eigne oppfatningar av sanninga.

Fordobling på to år

– Sentralisering er ikkje svaret, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

– Dei gjer ting vi ikkje forstår, kvifor gjer dei det? Det blir berre verre og verre, seier ein av fedrane som har opplevd at barnet har vorte henta ut av barnevernet.

Det har vore ein stor auke i talet på meldingar til barnevernstenesta i Steigen dei siste åra, med ei fordobling i løpet av to år .

Kulturminister Linda Hofstad Helleland trur profesjonaliteten til barnevernet har med storleiken på kommunen å gjere.

– Dei små barnevernstenestene seier at dei har større utfordringar med å gi eit godt tilbod til borna. Det er heilt avgjerande at kommunereforma no får halde fram med full kraft, slik at vi får sterkare kommunar og ei barnevernsteneste som har brei kompetanse, god innsikt gjennom å ha erfaring frå mange saker, seier ho.

Hofstad Helleland meiner dette vil gjere barnevernet i stand til å setje i verk mange ulike tiltak på eit tidleg tidspunktet, slik at det ikkje blir nødvendig å ta eit barn ut av familien.

– Kan ikke leve med så store forskjeller i barnevernet

VIDEO: Der borna blir henta av barnevernet.

– Sentralisering er Høgres svar

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum har ikkje tru på barneministeren sin medisin.

– Same kva problem det er, så er Høgre skrudd slik saman at sentralisering er svaret. Det har vore utfordringar i barnevernet i både store og små kommunar, og hadde regjeringa brukt like store ressursar på å styrkje barnevernet som dei gjer på prosessen med kommunesamanslåing, så kunne dei ha gjort masse, seier Vedum til NRK.