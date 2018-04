Hvis barnevernet mener det er nødvendig å overta omsorgen for et barn mot foreldrenes vilje, skal saken avgjøres i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Det er 12 slike nemnder i Norge.

Prosessen i nemnda er som en rettssak, med to parter: det kommunale barnevernet, mot foreldrene. Begge parter er representert ved advokat. Foreldrene har krav på fri rettshjelp.

Nemnda skal være nøytral og uavhengig, og avgjøre hva som er til barnets beste. Barnet skal bare skilles fra foreldrene dersom det er nødvendig, og hjelpetiltak enten ikke har ført frem eller vurderes som nytteløse.

Ifølge barnevernloven kan omsorgsovertakelse vedtas dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.

For å bevise omsorgssvikt er det nok med alminnelig sannsynlighetsovervekt, det vil si 51 prosent. Barnevernet får medhold i 8 av 10 saker.

Nemnda har tre medlemmer, en jurist, et lekmedlem og et fagkyndig medlem, som oftest en psykolog. De tre medlemmenes stemmer teller likt ved avgjørelsen.

Det fagkyndige medlemmet velges fra et fast utvalg. Den som skal være fagkyndig kan ikke være ansatt i barnevernet, men står fritt til å påta seg oppdrag for dem. For øvrig gjelder vanlige habilitetsregler.



I sjeldne tilfeller oppnevner nemnda en egen sakkyndig til å utrede saken, dersom den ikke er grundig nok utredet av barnevernet. Habilitetsreglene gjelder også for nemndsoppnevtne sakkyndige.

Fylkesnemndas vedtak kan ankes, og vedtaket prøves da for tingretten. Også tingrettens kjennelse kan ankes videre oppover i rettsystemet.