– Kan ikke leve med så store forskjeller i barnevernet

– Jeg synes det er urovekkende at det er så store forskjeller i barnevernet, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Kari Henriksen.

Flere partier på Stortinget krever nå en redegjørelse fra statsråd Linda Hofstad Helleland (H) om de store forskjellene i barnevernet mellom kommunene i landet.

Arbeiderpartiets Kari Henriksen mener Barne- og likestillingsdepartementet må ta tak i forskjellene innen barnevernet i Norge. Foto: Svein Sundsdal / NRK

NRK kunne i forrige uke presentere tall som viser at særlig mange små kommuner i Nordland har forholdsvis svært mange omsorgsovertakelser.

Krever svar fra statsråden

– Det viktigste for meg er at vi får en tilbakemelding fra departementet om hva som er årsaken til disse forskjellene. Så får vi se hva statsråden svarer, sier Henriksen.

For stortingspolitikerne NRK har snakket med kommer det overraskende at det er så store forskjeller mellom barnevernet i kommunene i landet.

Evenes i Nordland er kommunen med flest omsorgsovertakelser i landet. Der er seks prosent av barna flyttet fra foreldrene, mens landsgjennomsnittet er på 0,8 prosent.

– Vi kan ikke leve med disse forskjellene uten å vite hvorfor det er slik, sier Henriksen.

Mange saksbehandlere sitter alene

Geir Jørgen Bekkevold fra KrF på Stortinget, sier det som har blitt avdekket om barnevernet er veldig bekymringsfullt.

– Jeg tror dette handler om manglende ressurser i barnevernet, sier han.

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold i KrF sier det som har blitt avdekket om barnevernet er bekymringsfullt. Foto: Anne Lognvik / NRK

Han mener derfor barnevernet må få tilført mere ressurser.

– Slik at de i større grad kan avhjelpe familier før de tar skrittet med å gå for omsorgsovertakelse. Det sitter altfor mange saksbehandlere alene og behandler saker, så her må vi ha et barnevern som er mer rigga i forhold til behovet, mener han.

Må finne årsaken til forskjellene

Det er særlig de nordnorske kommunene som har mange barn under omsorg av barnevernet. Mange spør seg om hjelpetiltak ikke settes inn tidlig nok.

Alle kort må på bordet for at vi skal få en bedre løsning, mener Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Vi må finne årsakene til at det er såpass store forskjeller, sier Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen, som mener alle kort nå må på bordet.

– Vi må se på lovverket; Om det ikke er tydelig nok. Om terskelen for å gjøre akuttvedtak er mulig å tolke veldig forskjellig fra kommune til kommune, fra saksbehandler til saksbehandler, sier hun.

Etter NRKs søkelys på barnevernet, sier stortingspolitikerne at de vil finne ut av dette. Ikke minst av hensyn til dem som barnevernet skal hjelpe.

– Hvis det viser seg at feil er begått, så tåler ikke vi som samfunn det, sier Sem-Jacobsen.

Dette svarer statssekretær Tom Erlend Skaug i Barne- og likestillingsdepartementet på NRKs henvendelse om kommentar på saken fra statsråd Helleland:

– Det kan være sammensatte årsaker til at det er ulikheter i barneverntjenestens omsorgsovertakelser i kommunene. Noen kommuner er så små at enkeltsaker kan gi store statistiske utslag. Generelt sett er andelen omsorgsovertakelser i Norge lav.

Steigen er en av kommunene i nord som har mange omsorgsovertakelser til barnevernet. Her fra Steigen skole. Foto: Ola Helness / NRK