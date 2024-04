Det er kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen som lørdag presenterer NRKs interne evaluering av Bamsegutt-serien på Skup-konferansen.

Ifølge evalueringen uttrykte Fürst Haugen skepsis til at overgrepsdommen skulle utelates fra serien. Hun ba imidlertid ikke om en fullstendig gjennomgang av serien før publisering.

– Jeg angrer fortsatt på at jeg ikke gjorde det, sier hun fra scenen på Skup.

Etikkredaktør Per Arne Kalbakk orienterte nemlig Haugen om valget om å publisere serien uten å nevne overgrepsdommen før publisering.

«Fürst Haugen viste skepsis til beslutningen og stilte flere spørsmål rundt dette», ifølge evalueringen.

Hun fulgte imidlertid ikke opp informasjonen hun fikk fra etikkredaktøren.

– Vurderingen av at dommen ikke skulle omtales var isolert sett riktig, av hensyn til belastningen det ville påføre Bamsegutt og hans familie, og de fornærmede.

– Men vurderingen av at dommen ikke var relevant for historien serien skulle fortelle, var feil. For vi fortalte jo om overgrepene Bamsegutt selv var blitt utsatt for som barn – vi ga ikke et fullstendig bilde, sier kringkastingssjefen.

Legger fram tiltak og læringspunkter

Mediemangfolds- og samarbeidsredaktør Hege Iren Frantzen og nyhetssjef (og PFU-medlem) Stein Bjøntegård har ledet arbeidet med evalueringen.

Rapporten er på 13 sider, og inneholder seks læringspunkter. Blant annet:

Flere i NRK uttrykte bekymring før publisering. Dette burde ha medført at det ble tatt en lengre pause i produksjonen. Man burde brukt mer tid og løftet fram alternative løsningsforslag før ny publiseringsbeslutning ble tatt.

Arbeidet med serien «Ingen elsker Bamsegutt» var preget av svært mange presseetiske dilemmaer. I arbeidet med serien ble ikke redaktørlinja i tilstrekkelig grad brukt. De inngående vurderingene stoppet på for lavt nivå. Dilemmaene burde vært løftet tidlig og tydelig i redaktørlinja i Distriktsdivisjonen. Evalueringen har også avdekket uklarhet om etikkredaktørens mandat og myndighet.

Redaksjonen som skapte serien gjorde mange vurderinger underveis. Flere avgjørelser ble ikke i tilstrekkelig grad kvalitetssikret og risikovurdert. Dette er et redaktøransvar. Feilvurderingen om å utelate overgrepsdommen ga mange følgefeil og fikk flere alvorlige konsekvenser.

Redaksjonen var for smalt sammensatt og burde i større grad søkt råd utenfor seg selv. NRK har flere redaksjoner og spesialister som har erfaring med presseetisk krevende saker, samt redaksjoner med viktig lokalkunnskap. Disse burde i større grad ha vært konsultert og involvert.

Evalueringen avdekket svakheter i NRKs rutiner og struktur for håndtering av redaksjonelle kriser.

Det legges også fram en rekke anbefalinger til tiltak til NRKs toppledergruppe.

Blant annet foreslår evalueringen å styrke redaktørkompetansen og redaktøransvaret, styrke arbeidet med presseetikk og styrke sikkerhetsnettet rundt produksjoner med krevende problemstillinger.

«NRK skal ha flere etikkrådgivere og arbeide for å øke etikkforståelsen i hele virksomheten», heter det i rapporten.

Felt i PFU

Serien ble felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for ha brutt med tre ulike punkter i Vær varsom-plakaten:

2.2 Om uavhengighet og integritet

3.2 Om opplysningskontroll og kildebredde

4.8 Om å ta hensyn til barn

Dokumentarserien har også vært oppe til behandling i Kringkastingsrådet etter å ha mottatt 300 klager.

Opplyste ikke om dom

Dokumentaren «Ingen elsker Bamsegutt» fikk stor oppmerksomhet etter serien ble lansert av NRK.

Seien handler om Bamsegutt og familien som ikke kom seg hjem fra Filippinene.

Bamsegutt fikk mye sympati i etterkant av lanseringen. Det ble raskt opprettet en Spleis som samlet inn over 4 millioner kroner til familien i Filippinene.

Serien ble først avpublisert etter det ble kjent at Bamsegutt 1991 hadde blitt dømt til åtte måneders betinget fengsel for seksuell omgang med seks barn i alderen åtte til ti år.

Dette var NRK klar over, men valgte å ikke nevne dommen i dokumentaren. Det fikk kritikk fra flere hold.

NRK avpubliserte serien først midlertidig, før det ble bestemt at den ikke vil bli republisert.

– Serien holder ikke den høye journalistiske standarden den skal ha. Derfor avpubliserer vi, sa kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.