Strømøy: – Jeg registrerte bare at dommen ikke ble tatt med

Dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt» fikk sterk kritikk for å ikke inkludere opplysninger om at seriens hovedperson, Jan-Egil Granfoss, tidligere var dømt for overgrep mot seks barn. Onsdag ble det kjent at NRK trekker serien.

Programleder Tore Strømøy skriver i et Facebook-innlegg onsdag kveld at han er «usikker på om ledelsens beslutning er riktig». Overfor NRK presiserer han at det er beslutningen om å utelate dommen fra dokumentarserien han sikter til.

– Redaksjonen har jobbet med denne serien i over to år, en historie som har bestått av mange etiske problemstillinger. Nettopp på grunn av disse problemstillingene vet jeg at etikkredaktøren og andre redaktører ble koblet inn fra dag en. De har vært med på diskusjoner og avgjørelser hele tiden, skriver han.

– Det er et helt feil inntrykk som skapes i media nå, at jeg har noe som helst ansvar eller innflytelse på dette valget, skriver han videre.

– Det var min siste befatning med denne saken

Strømøy skriver videre at han fikk vite om dommen mot Granfoss i en samtale med politiledere i Rogaland 20. oktober i år.

– Jeg sendte dommen videre til redaksjon og redaktør, og det var min siste befatning med denne saken. Etter dette vet jeg at det var etikkredaktør, distriktsredaktør og kringkastingssjef som bestemte hva som skulle gjøres med dette. Jeg registrerte bare at dommen ikke ble tatt med i serien, skriver Strømøy.

Det var kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen som onsdag kunngjorde at serien trekkes.

– Serien holder ikke den høye journalistiske standarden den skal, og derfor avpubliserer vi. Konteksten rundt serien og familiens situasjon er endret siden serien ble publisert. Dommen har blitt offentlig kjent. Det betyr at mange elementer kunne sett annerledes ut dersom vi hadde vært åpne om det under produksjonen, sa Haugen.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen (i midten) kunngjorde at Bamsegutt-serien avpubliseres på en pressekonferanse onsdag. Foto: Alf Simensen / NRK

– Dårlig løsning

Advokaten til Granfoss, Leif Strøm, sier at NRK ikke burde ha avpublisert dokumentaren.

– Dette er svært uheldig, og en dårlig løsning. Dette er nærmest som å slå av lyset for saken til Granfoss og familien, sier han til NRK.

En bedre løsning, mener Strøm, ville vært at NRK publiserte en ny versjon av dokumentarserien der opplysninger om dommen kommer frem.

– Da ville man fått en helhetlig fremstilling. Når NRK bare lar vær, vil jeg tro at både seere og involverte opplever dette som en uklarhet. Folk vil jo gjerne ha en oppfatning av hva som er sannheten. At det finnes en dom, er det jo ikke tvil om. Men spørsmålet er jo hvordan man skal se den i sammenheng med resten av historien, sier Strøm.

Advokaten har tidligere uttalt at Granfoss selv uttrykte et ønske om at opplysninger om dommen mot ham skulle tas med i dokumentaren.

Om «Ingen elsker Bamsegutt»: Ekspander/minimer faktaboks Dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt» er laget av programavdelingen i NRK Trøndelag. Nyhetsdivisjonen jobber journalistisk uavhengig med nyhetsdekningen av saken.

At NRK trekker serien, tror Strøm at kan føre til en mer uavklart situasjon.

– Ikke bare for min klient, men også for de fornærmede. Jeg mener at NRK og Tore Strømøy gjorde en kjempejobb med å lage serien. De gjorde riktignok en feil, men det betyr ikke at historien til Granfoss ikke er gyldig. Dette er en familie som er i ytterste nød og som har hatt det ganske tøft, sier han.

Strøm sier at han har orientert Granfoss om at NRK trekker serien, men at han foreløpig ikke har fått en tilbakemelding om dette fra ham.

– Granfoss og familien vil selvfølgelig prøve å komme seg til Norge, og uansett forsøke å få til et mest mulig normalisert liv, sier Strøm.

Granfoss i samtale med programleder Tore Strømøy. Foto: Kjetil Nesgård

– Et mareritt

NRK har vært i kontakt med flere av de fornærmede i dommen mot Granfoss.

En av dem saken sier til NRK at dette har vært en stor påkjenning for ham.

– For meg og min familie har dette vært et mareritt. Mye vonde minner kommer opp til overflaten igjen. Jeg vil si at det nesten er som å oppleve det hele på nytt, sier han.

Mannen er kritisk til NRKs håndtering av saken,

– At NRK trekker serien er likegyldig for meg. Skaden er allerede gjort. Jeg synes at NRKs håndtering er hinsides hva som kan og bør forventes, sier han.

– Jeg sitter ikke med hat mot ham

En annen av de fornærmede, en tobarnsmor fra Stavanger, mener at det var klokt av NRK å avpublisere saken.

– Fra mitt ståsted føles det som at journalisten hadde skylapper på når han lagde dokumentaren. Den var overraskende lite reflektert i forhold til hele konteksten, sier hun.

Tobarnsmoren tror at det er vanskelig å legge informasjon fra overgrepsdommen inn i dokumentaren uten å gjøre større endringer. Hun mener at den kan publiseres på nytt dersom NRK balanserer saken til Bamsegutt og legger alle fakta på bordet.

– Jeg vil være tydelig på at jeg er for at Bamsegutt skal få hjelp og at familien skal få komme hjem til Norge. Jeg sitter ikke med hat mot ham, og vil ikke at han skal råtne vekk på Filippinene. Min kritikk rettes mot NRK og hvordan informasjonen har blitt lagt frem, sier hun.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen. Foto: NTB

– Det angrer jeg på i dag

Under onsdagens Dagsnytt 18-sending sier kringkastingssjefen at hun ble orientert om dommen noen uker før dokumentaren skulle publiseres.

– Det jeg skulle gjort da jeg ble kjent med det, var å se hele serien. Jeg skulle ha bedt om at vi fikk løftet alle dilemmaene og bedt om å få løftet diskusjonene. Det gjorde jeg ikke. Det angrer jeg på i dag, sier hun.

Haugen sier at dokumentarserien ikke er sann og ikke viser helheten når opplysninger om dommen utelates.

– Det vi skal gjøre nå er å gå gjennom våre prosedyrer og rutiner. Her har det skjedd flere feil. Vi må passe på at dette ikke skjer igjen, og det er dette arbeidet som starter nå, sier Haugen.