– De fleste sauene blir bare borte. Mange dør i trafikken. Og fluelarver dreper mer sau enn ulv. Ulven er blitt demonisert av politikere som bygger opp under mytiske fortellinger om ulven, sier zoolog Petter Bøckman til NRK.

Han er en av tre forfattere som har skrevet boka «Ulvetider». I en kronikk i Dagbladet fredag skriver de at «noe er råttent i kongeriket Norge».

– Jeg har ulv rett utenfor stuedøra mi. Jeg bor rett inntil Østmarka. Jeg er mye reddere for store hunder enn ulv. Ulven er livredd mennesker, sier Bøckman.

Han mener Senterpartiet dytter ulven foran seg som et symboldyr.

– Ulv i Norge spiser ikke folk. Sist gang en ulv kanskje tok livet av et menneske var i 1800. Dette handler om distriktspolitikk, matpolitikk, fraflytting og økonomi, sier Bøckman.

Ulv i Norge Ekspandér faktaboks * Ulv har fast tilhold i Sør-Norge og i grenseområdene til Sverige. Norske ulver er del av en sørskandinavisk bestand. * Stortinget har vedtatt et avgrenset forvaltningsområde hvor det skal være ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen. Området omfatter deler av Hedmark og Akershus og hele Oslo og Østfold. * Innenfor området er det et mål å ha fire til seks ungekull hvert år, hvorav tre helnorske. Ungekull i grenserevir deles med Sverige og teller med en faktor på 0,5. * Ulvestammen blir kontinuerlig registrert og kartlagt, blant annet ved å merke ulv, ved å registrere spor på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer som blir samlet inn. * Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble 18 ulver drept i Norge i jaktåret 2016/2017. * Opprinnelig ble det gitt tillatelse til å felle 47 ulver i jaktåret 2016/17. Av disse holdt 24 dyr til innenfor ulvesonen. Rett før utgangen av 2016 kunngjorde imidlertid Klima- og miljødepartementet at internasjonale avtaler ikke gjorde det mulig å tillate lisensjakt innenfor ulvesonen. Til slutt ble det gitt tillatelse til å felle 20 ulver. Av disse ble åtte drept. * I tillegg til ulvene som ble felt under lisensjakten, ble seks ulver felt ved skadefelling, én felt i nødverge og tre av andre årsaker. * For jaktåret 2017/2018 har regjeringen gitt klarsignal for jakt på 50 ulver, 26 av disse utenfor ulvesonen. Fordelingen av de inntil 24 som skal tas ut inne i sonene, skal det komme vedtak om fra Klima- og miljødepartementet før denne jakten starter 1. januar. * Ulvejakten utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark, der kvoten er på 12 dyr, er allerede i gang. Fem dyr er skutt. * Oslo tingrett besluttet tirsdag at denne ulvejakta skal stanset midlertidig. WWF krevde umiddelbar stans i jakten på de sju ulvene som gjensto i kvoten. (Kilder: Miljødirektoratet, SSB, NTB)

Sp vil skyte flere ulv

1. desember besluttet regjeringen at to nye ulveflokker kan felles i vinterens lisensjakt. Totalt åpner Helgesen for at det kan felles totalt 42 ulver i Norge de neste månedene.

VIL SKYTE FLERE ULV: Sandra Borch, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Slettåsflokken var fredet av miljøminister Vidar Helgesen (H), men Senterpartiet ønsker å skyte også disse ulvene.

Sandra Borch (Sp) mener ulven er et reelt problem for sauebønder, og viser til at antall vinterforet sau er halvert i Trysil.

– Det skjer fordi folk ikke orker å holde på. I det samme området har antall ulv økt dramatisk. Vi er langt over bestandsmålet for ulv i Norge. Derfor vil Senterpartiet ta ut Slettåsflokken. Den skaper trøbbel for folk, sier Borch.

Ønsker annen sauerase

Borch sier i Dagsnytt 18 at Slettåsflokken er spesielt nærgående. Det mener Bøckman er en myte.

– Det er ikke noen som har sett den mer enn luskende av gårde. Den følger ikke etter folk eller plyndrer søppelkasser. Slettåsflokken er den flokken som skaper minst trøbbel, hevder han.

Rovviltnemnda har ønsket å felle Slettåsflokken. Trysil kommune mener ulven har oppholdt seg i området over lengre tid og vært lite sky.

Bøckman erkjenner at ulv tar sau, og at det ikke er problemfritt med sauedrift i Norge. Men han har et forslag han mener er mye bedre enn å ta livet av ulv.

– Jeg ville hatt støtteordninger for en annen sauerase – gammalsauen. Sauen i Norge tåler ingen verdens ting. Den er avlet opp for høyest mulig kjøttvekt, og er ellers udugelig, mener Bøckman.

Sandra Borch mener problemet ikke er løst så lett.

– Jeg tenker norske bønder gjør den vurderingen. Gammalsauen klarer heller ikke løpe fra ulven. Vi har sett eksempler på at den rasen er tatt av både bjørn, ulv og gaupe, sier Borch.

LØPER RASKERE: Slik reagerer de ulike sauene på bjørn. Testen viser forskjellene på Gammelnorsk spælsau og norsk kvitsau. Du trenger javascript for å se video. LØPER RASKERE: Slik reagerer de ulike sauene på bjørn. Testen viser forskjellene på Gammelnorsk spælsau og norsk kvitsau.

