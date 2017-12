– Det blir et bikkjeslagsmål

Sentralstyremedlem Sveinung Rotevatn sier i fredagens Politisk kvarter at Venstre ikke er splittet i spørsmålet rundt deltagelse i en blåblå regjering.

Flere kommentatorer derimot, forteller om et Venstre som spriker i begge retninger når det kommer til avgjørelsen om de vil inn i regjering – eller om de skal inngå en samarbeidsavtale, og stå utenfor regjeringen som i dag.

Etter måneder med sonderinger skal Trine Skei Grande komme med sin anbefaling på et lukket måte i helgen. Så skal landsstyret avgjøre om de skal si ja eller nei til forhandlinger om regjeringsmakten. Samfunnsredaktør i Vårt Land, Berit Aalborg tror møtet blir et bikkjeslagsmål.

VENTER BIKKJESLAGSMÅL: Samfunnsredaktør i Vårt Land, Berit Aalborg for venter en hard kamp om Venstre skal gå for regjeringsmakt eller ikke i helgens landsstyremøte.

Store rivninger

– Det er store rivninger i Venstre på dette punktet. Det er stor forskjell fra det sentrale miljøet i Oslo og Akershus hvor mange er positive til å gå inn i regjering og deler av Distrikts-Norge, sier Aalborg.

– En del i distriktene er fortvilet fordi man sitter i posisjon hvor man ønsker å sondere med Frp. «Det snakkes om en mørning i forhold til Frp, men vi har ikke mørnet i forholdt til Frp», sa et Venstre-medlem fra distriktene treffende, sier Aalborg.

NRKs kommentator Lars Nehru Sand tror det er flere som er for å gå i regjering enn de som er imot. Han mener støyen mye kommer av at de som er imot nå høylytt sier ifra før møtet. Men splittelsene er der, og han ser et skille i hvor de står i forhold til når medlemmene har kommet til.

– De som meldte seg inn i Lars Sponheims Venstre og drev valgkamp mot Frp, er på den ene siden – mens de som er kommet til de siste årene i Trine Skei Grandes Venstre ser annerledes på den borgerlige siden og Frp, sier han.

KUNNSKAPSMINISTER? Kommentator Lars Nehru Sand sier Trine Skei Grande lenge har ønsket seg kunnskapsministerposten. Så gjenstår det å se om den fortsatt er like viktig om det blir forhandlinger. Foto: NRK

– Må ha tre poster

Går det mot regjeringssamarbeid venter kampen om statsrådspostene. Skal Venstre gå inn i regjering må de ha tre ministerposter mener Aalborg.

– Integreringsminister har vært diskutert, og Trine Skei Grande kan tenke seg kunnskapsministerposten om hun kommer inn – eller kultur. De vil nok også være interessert i klima og samferdsel.

Noen av disse er poster også Frp vil ha.

– Kunnskapsposten er den Grande har vært mest tydelig på. Og miljøposten vil være en post hvor det blir veldig synlig hva Venstre får til eller ikke, sier Sand.

Aalborg tror ikke det vil dukke opp nye navn fra Venstre om de ender med ministerposter. Hun tror partiet vil velge sentrale politikere med god stortingserfaring – som Rotevatn.

UNNGÅR STATSRÅD-SPØRSMÅL: Sentralstyremedlem Sveinung Rotevatn unngår å svare på programleder Astrid Randens spørsmål om hvilken ministerpost han ønsker seg. Foto: Jon Olav Nesvold / NPK

Rift med Frp om statsrådsposter

– Når Erna Solberg ringer deg. Hvilken ministerpost er det du håper hun tilbyr deg?

– Du jeg pleier å svare telefonen når noen ringer. Men jeg har en jobb jeg skal inn i etter jul, og ser fram til å begynne i den.

– Så du vil ikke si noe om du håper å få en statsrådspost i en eventuell regjering?

– Det jeg vil si noe om er at jeg håper Venstre får mest mulig gjennomslag i denne stortingsperioden. Om det er i eller utenfor regjering får partiet avgjøre. Men det er politikken vi stiller til valg på, og det er den jeg skal gjennomføre, svarer Rotevatn til det.