Trine Skei Grande og Venstre gikk til valg på fortsatt borgerlig regjering. Siden valget har hun og partiet sittet i sonderinger for å se om de skal gå inn i regjeringen. Det foreløpig siste møtet fant sted søndag kveld.

Grande håper sonderingene er ferdige til Venstres landsstyremøte neste helg.

– Vi har planlagt prosessen slik at landsstyret får en fot i bakken. Avgjørelsen ligger i stortingsgruppa, men det er helt klart at vi kommer til å lytte mye på hva organisasjonen mener, sier Grande til NRK søndag kveld.

Har brukt god tid

Det er flere måneder siden det ble klart at Erna Solberg (H) fortsetter som statsminister. Siden den tid har Grande løpt inn og ut av møter med regjeringspartiene for å se om partiet hennes ønsker å gå inn i regjeringen.

Det som avgjør om Venstre tar skrittet, er eventuelle gjennomslag spesielt på Venstres hjertesaker som skole, miljø- og klima og småbedrifter og gründervirksomheter.

– Vi håper å være ferdig til neste helg, og da skal vi også gi våre råd og konklusjoner knyttet til sonderingene.

Det er ikke klart når Venstre tar den endelige avgjørelsen om de vil gå inn i regjering.

KrF valgte opposisjon

Regjeringspartiene inviterte også KrF til sonderingene. De forhandlingene strandet ganske raskt, og KrF valgte å gå i opposisjon.

– Vi har konstatert at KrF ikke vil inn i samtaler om et regjeringsgrunnlag eller avtale om samarbeid framover. Det betyr at vi ikke vil gå videre med KrF om politiske samtaler om sakene, sa Solberg den gangen.