Frykter for distrikts-Venstre om partiet går i regjering

– Jeg er klart motstander av å gå inn i regjering, sier Venstre-ordfører i Bø i Telemark, Olav Kasland til NRK.

Ifølge Kasland står Venstre og regjeringsmedlem Frp for langt fra hverandre ideologisk på vesentlige punkter som miljø og flyktninger.

– SKADELIG:– Sett fra mitt ståsted, vil det være veldig skadelig for lokalvalget 2019 om vi går inn i regjering, sier Venstre-ordfører i Bø i Telemark, Olav Kasland.

– Dersom vi går i regjering, blir vi en mindretallsregjering som må forsvare regjeringas politikk utad. Det trenger vi ikke.

Siden de borgerlige vant høstens stortingsvalg, har Venstre hatt en rekke møter med Fremskrittspartiet og Høyre for å finne ut om det er aktuelt at Venstre blir med i Solberg ll-regjeringen.

Til helga har Venstre landstyremøte, og partileder Trine Skei Grande håper sonderingene er ferdige innen det, og at hun skal gi sitt råd om partiet bør gå videre til formelle regjeringsforhandlinger eller ikke.

– Avgjørelsen ligger i stortingsgruppa, men det er helt klart at vi kommer til å lytte mye på hva organisasjonen mener, sa Grande til NRK søndag kveld.

KrF valgte i september å ikke gå inn i Solberg II- regjeringa.

– Skadelig for neste valg

Venstreordføreren i Bø mener partiet tapte stemmer i høstens stortingsvalg på å være bundet opp til regjeringa i en samarbeidserklæring. Olav Kasland vil heller at partiet skal være «konstruktive i opposisjon» den neste stortingsperioden.

– MÅ BYGGE TILLIT I DISTRIKTENE: Venstre-ordfører Ingebjørg Winjum i Granvin kommune i Hordaland.

– Jeg er veldig bekymret for Venstre utenfor Osloområdet opp mot kommunevalget 2019. Mange plasser rundt om i landet har vi problemer med å stille lister med dedikerte venstrefolk.

– Sett fra mitt ståsted, vil det være veldig skadelig for lokalvalget om vi går inn i regjering, sier Bø-ordføreren.

Han får støtte av kollega Ingebjørg Winjum (V), ordfører i Granvin kommune i Hordaland.

– Jeg tror ikke det er for sterkt sagt at det vil være direkte skadelig for kommunevalget, sier hun til NRK.

Winjum peker på at Venstre gjorde det dårlig under stortingsvalget i distriktene.

Venstre-ordføreren sier hun har snakket med mange som er skeptiske til det de føler er en høyredreining av partiet, og derfor kvier seg for å stille som kandidater ved neste valg.

– Da har vi en jobb å gjøre med å bygge opp tilliten til Venstre hos folket i distriktene. Da er ikke medisinen å gå i regjering med Frp.

– Grunnfjellet kan miste motivasjonen

Leder for Venstres fylkeslag i Finnmark, Leif Gøran Wasskog, sier han er spent på hva som kommer ut fra regjeringssonderingene, men innrømmer at det skal mye til før han skifter syn.

– Jeg har vært skeptisk til regjering, og har flagget det hele tida. Vi opplever for store verdiforskjeller mellom Venstre og Frp.

BEKYMRET FOR MOTIVASJONEN: leder av Finnmark Venstre, Leif Wasskog.

Wasskog opplever partiet sitt splittet mellom de som er pragmatiske og vil inn i regjering fordi de mener de får utrettet mer der enn utenfor, og de som er prinsipielt imot.

– Vi kan uansett ikke fortsette å miste flere venstrevelgere. Det er bekymringsfullt.

Selv om Venstre har klart seg bedre i stortingsvalget i Finnmark enn i andre distrikter, tror Wasskog at Venstre-ordførerne i Bø og Granvin har rett i sine bekymringer for distriktsvenstre.

– Jeg tror vi kan risikere en resignasjon i organisasjonen, og at motivasjonen går ned dersom vi går inn i regjering. Vi er avhengig av dette grunnfjellet til valget 2019, sier Wasskog.

Fylkeslederen i Finnmark tror imidlertid én ting kunne ha sukret regjeringspillen:

– Det ville ha vært av stor betydning om Venstre fikk innvandringsministerposten. Det kunne ha roet ned en del av motstanden, som knytter seg til streng innvandringspolitikk.

– Noen blir uansett skuffet

Flere Venstre-topper NRK har snakket med ønsker ikke å si om de er for eller imot at Venstre skal inn i regjering, men at de er spente på hva forhandlerne i stortingsgruppa får til.

Andre distriktsledere har tidligere uttalt at de er positive til å gå inn i regjering.

Innad i Venstre er meningen delte. Fylkeslaget i Sogn og Fjordane er skeptisk til å gå i regjering med Frp, mens holdningen er mer positiv i nabofylket Hordaland. I Sør-Trøndelag så vel som i Oslo er man avventende, viser en ringerunde NTB foretok mandag.

IKKE SIKKER: Petter Toldnæs, som sitter i Venstres sentralstyre og landsstyre.

Petter N. Toldnæs sitter i Venstres landsstyre og i sentralstyret.

Han har tidligere sagt at han ser det som «svært vanskelig» å skulle gå inn i regjering med Frp, men at han ikke vil konkludere før han får se hva som kommer ut av samtalene.

– Jeg er ikke så glad i ultimatum, men opplever store sprik mellom Venstre og Frp. Skal vi gå inn i regjering, må vi få gjennomslag for vesentlige deler av politikken vår.

Toldnæs trekker blant annet fram klima og innvandring som viktige temaer for ham og Venstre.

– Helheten er det som til syvende og sist avgjør. Det er en krevende avgjørelse. Noen blir skuffet uansett hva vi ender opp med.