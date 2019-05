– Bompengemotstand på 1. mai er valgflesk

Bompengesaken seiler opp som en av de store sakene i flere byer under kommunevalget. De siste månedene har vært preget av bomprotester og aksjoner landet rundt.

Flere politikere har de siste dagene kastet seg på bompengemotstanden – til tross for at partiene har gått inn for økte bompengeutgifter:

Trond Giske gikk 1. mai på talerstolen og sa at Arbeiderpartiet må ta en pause når det gjelder bompenger. – Det er på tide at Arbeiderpartiet setter foten ned og sier at nok er nok, sa Giske til Dagbladet etter talen. Også LO i Drammen gikk under parolen «Nei til usosiale bompenger».

Ap-ordføreren i Sandnes, Stanley Wirak, har gått ut imot bompenger og krever at samarbeidskommunene skroter rushtidsavgiften på 44 kroner.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier til NRK at bompenger er usosialt. – Rødt har gått mot bompenger i en rekke kommuner, og både i Oslo og i Bergen har Rødt vært mot bompengene fordi det er usosialt, og det finnes andre måter og ta inn pengene på, fremfor de som har minst, sier han.

– Valget lokker mange utpå

Assisterende direktør i Transportøkonomisk institutt, Kjell Werner Johansen, sier det er mye oppmerksomhet rundt bompenger nå, etter at det har gått stille for seg i mange år.

– Det ser ut til at det kommende valget lokker mange utpå og fører til at flere retter oppmerksomhet mot bompenger. En del av dette er valgflesk, sier Johansen og utdyper:

– Motstanden har ikke vært der når bompenger har vært behandlet politisk lokalt, eller i Stortinget.

– Ikke de med minst som kjører bil

Han mener også det er feil å si at de som har minst er de som rammes hardest:

– Det er ikke de med minst som rammes, det er feil at de som har aller minst kjører bil. Men det rammer helt klart mange.

– Har dere i Transportøkonomisk institutt noen mening om bompenger?

– Vi har en faglig mening. Vi vet at når det koster mer å kjøre i byene, så minsker det trafikken. Det faglige grunnlaget tilsier at det er dumt å bompengefinansiere veier utenfor byene. Det har vist seg at enkelte steder bygger man ny og fin vei, men den bompengefinansieres så hardt at mange kjører på gamle og mer trafikkfarlige veier.

Johansen forstår at folk synes de betaler mye i bompenger.

– På få år har bompengeutgiftene økt kraftig, med hele tre milliarder på et par-tre år. Når det er sagt har de samlede avgiftene på eie og bruk av bil gått ned med hele 13 milliarder kroner fra 2011 til 2018. Det er sånn sett billigere å bruke bil enn på lenge, sier Johansen.