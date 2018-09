Hærverk på fem bomstasjoner

Temperaturen i den betente bompengedebatten på Nord-Jæren nådde et nytt nivå natt til søndag – dagen før de skal settes i drift.

Kablene inne i bomstasjonene er svidd av, og det vil koste mye penger å reparere utstyret som er ødelagt. Foto: Tom Edveindsen / NRK

Tre bomstasjoner i Gamle Ålgårdsvei, Solasplitten ved avkjøringen til Forus Vest, og Heigreveien, ble utsatt for hærverk.

Søndag ettermiddag opplyser avdelingsdirektør Astrid Eide i Statens vegvesen i Rogaland at ytterligere to bomstasjoner på Stokka i Stavanger er utsatt for hærverk.

Lokket til inspeksjonsluken er skrudd av, og ledningen til all elektronikken er svidd av.

Administrerende direktør Trond Juvik i bompengeselskapet Ferde sier det er bilistene som må ta regningen for hærverket på bomstasjonene. Foto: Ingfrid Hole Fossåskaret / NRK

– Det er synd sånt skjer. Paradokset her er at regningen for å reparere bomstasjonen blir sendt videre til bilistene, sier administrerende direktør Trond Juvik i bompengeselskapet Ferde til NRK.

Vakthold ved bomstasjonene

Statens vegvesen opplyser i en pressemelding at de har hatt folk ute siden tidleg søndag morgen.

– Nå gjør vi alt vi kan for å reparere utstyret som er ødelagt, opplyser Astrid Eide, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Statens vegvesen jobber med å få på plass flyttbare bomstasjoner, i tillegg til at det blir forsøkt reparert de fem bomstasjonene som er ødelagt.

– Vi kommer til å ha vakthold på bomstasjonene i en tid framover, opplyser Eide.

Dyrt utstyr

Byggingen av de 38 bomstasjonene på Nord-Jæren kostet 120 millioner kroner – hver bomstasjon koster altså over tre millioner kroner.

– Vi har ennå ikke oversikt over skadene. Vår leverandør undersøker nå hva som må gjøres, men det er usikkert om disse bomstasjonene kommer i drift etter midnatt, sier Juvik.

Bomstasjonen i Heigreveien i Sandnes er en av de tre bomstasjonene som er ødelagt etter hærverk. Foto: Tom Edvendsen / NRK

Tar avstand fra Hærverk

Leder i protestaksjonen «Bomfritt Jæren – NOK er NOK», Sigurd Sjursen, er ikke overrasket over at regningen for hærverket på bomstasjonene blir sendt videre til bilistene.

– Det er derfor vi tar sterkt avstand fra hærverk. Vi hadde håpet vi skulle få løst dette med dialog, ikke med hærverk. Nå vet vi ikke hvem som står bak hærverket, og vi kan ikke ha kontroll på alle medlemmene i vår Facebook-gruppe og vite hva de gjør, sier Sjursen til NRK.

Politiet etterforsker hærverket

Den første meldingen om hærverk på bomstasjonene kom inn til politiet like før klokken halv fire natt til søndag. En drosjesjåfør og politipatruljer fant etter hvert flere bomstasjoner som var utsatt for hærverket.

– Vi har sikret spor fra bomstasjonene som ble utsatt for hærverk. Vi vil gjøre kriminaltekniske undersøkelser av disse sporene, sier politioverbetjent Sveinung Ihle i Sør-Vest politidistrikt til NRK.

Politiet har lite å gå etter foreløpig, men kan ikke utelukke at det er samme gjeng som har ødelagt bomstasjonene. Det er kort kjøreavstand mellom bomstasjonene.

– Vi er avhengig av at noen har sett noe. Foreløpig har vi ikke fått inn tips om dette, så vi etterlyser vitner, sier Ihle.