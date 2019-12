– Akevitt hjelper neppe på fordøyelsen

Mange sier de må ta seg et glass akevitt, eller to, etter julematen for «å sette i gang fordøyelsen». Denne myten er det flere forskere som avliver.

– Krydderet i akevitt kan tenkes å stimulere fordøyelsen, fordi noen krydderurter bidrar til å produsere blant annet galle og enzymer som bryter ned fett i tarmen. Men den kliniske effekten av akevitt har faktisk vært testet ut, sier Erik Arnesen, doktorgradsstipendiat i ernæring ved Universitetet i Oslo.

– Hverken akevitt eller Gammel Dansk har vist seg å ha noen positiv effekt på tømming av magesekken, følelse av oppblåsthet eller metthetsfølelse, sier Arnesen.

Tregere fordøyelse og lavere forbrenning

En studie som sto på trykk i julenummeret i British Medical Journal i 2010, fikk mye oppmerksomhet i media da sveitsiske forskere slo fast at det ikke var gunstig for fordøyelsen å drikke alkohol til fet mat.

Erik Arnesen er doktorgradsstipendiat i ernæring ved UiO. Han forteller at akevitt ikke har noe klinisk effekt på fordøyelsen. Foto: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Snaps og akevitt gjør nemlig, ifølge forskerne, at all den fete julematen forblir i magen mye lenger og minsker i tillegg forbrenningen.

– Alkohol stimulerer riktignok utskillelse av magesyre, som dermed kan tenkes å motvirke tidlig metthet og stinnhet, men ikke destillerte drikkevarer som akevitt, sier Arnesen.

Et studie med whisky og fet mat hadde samme resultat. Forsøkspersonene som hadde byttet ut vann med alkohol, hadde over 40 prosent av maten igjen i magen etter tre timer. De som drakk vann hadde bare 10 prosent av maten igjen.

Beveg deg og unngå surkål

Arnesen synes likevel man skal få drikke akevitten sin i jula og heller ta seg en rusletur for å få i gang systemet.

– Nyt gjerne akevitten, men dersom man skal gjøre noe som virkelig letter fordøyelsen etter julemiddagen, er det smartere og sunnere å bare gå en tur. Det finnes god dokumentasjon for at rolig gange etter et måltid hjelper, sier Arnesen.

Simon E. Nitter Dankel, førsteamanuensis ved Senter for ernæring, klinisk institutt to på Universitetet i Bergen har også noen gode råd.

– Jeg tror ikke det er fettet, eller alkoholen, i seg selv som ødelegger forbrenningen. Men når man kombinerer det med karbohydrater som kålrotstappe og surkål, kan dette gi et ubehag. Da er det bedre å spise mindre av det, sier Dankel og legger til:

– Det er ikke de gode, store, måltidene som er de mest uheldige. Det er alt vi spiser innimellom i jula, som gjør oss oppblåste og gir oss fordøyelsesplager, mener han.

– Akevitt renser munnen

Mytene om akevittens helsebringende egenskaper kommer fra gammelt av, da akevitt først og fremst ble brukt i medisinsk sammenheng.

Simon E. Nitter Dankel ved UiB er ekspert på ernæring og fordøyelse. Foto: Universitetet i Bergen

– Jeg stiller meg sterkt tvilende til at akevitt har noe helsebringende effekt eller hjelper på fordøyelsen. Man har tenkt at særlig karve i akevitten har en positiv effekt på fordøyelsen. Men det er en myte, sier Dankel.

Han minner om at Akevitt faktisk har en funksjon, men ikke for fordøyelsen.

– Fordelen med akevitt er at akevitt renser ganen for fett. Dette bidrar til at vi får en sterkere smaksopplevelse. Akevitten passer veldig bra til fet og kraftig mat, som vi spiser i jula, sier Dankel.

Han minner samtidig om at kombinasjonen av mye alkohol og mye fet mat er utfordrende for leveren.

Alkoholen, og spesielt sammen med mye karbohydrater og fett, gjør at du kan få en midlertidig fettlever etter et stort julemåltid. Den går vekk etter noen timer eller etter en dag. Det er viktig å vende tilbake til normalt kosthold når jula er over, sier Dankel.