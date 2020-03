40.000 har meldt seg til smitte-undersøkelse

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Studien er den første i verden som bruker et elektronisk spørreskjema til å gå i detalj om spredningsveiene til viruset.

Målet til forskerne er å finne ut hva som kjennetegner personer som er bekreftet smittet sammenlignet med den øvrige befolkningen.

– Er det for eksempel flere smittetilfeller blant folk som bruker T-banen i rushtiden? Hvilke vaner er det som øker risikoen for å bli smittet? Dette er spørsmål vi håper å få svar på, sier Søraas.

Selv om mange av de første smittede i Norge hadde vært i Italia og Østerrike, var det også mange blant ferierende i disse landene som ikke ble smittet. Ulik livsstil kan gi svar.

Håper på svar til uken

Søndag formiddag har 40.000 svart på spørreskjemaet. Og det er ingen øvre grense. Forskerne ønsker så mange deltagere som mulig, spesielt de som er blitt testet.

– Vi håper å ha noen svar allerede til uken, sier Søraas.

I spørreskjemaet er det spørsmål som kartlegger mulige risikofaktorer for å få koronavirus.

Dette gjelder for eksempel dine reisevaner, hvor mange personer du treffer hver dag, dine handlevaner og hvem du bor sammen med. I tillegg er det spørsmål om hvem du omgås, om du kan ha vært syk med koronavirus, om du er testet og om du har risikofaktorer for å bli syk av koronaviruset.

For å delta, må du logge inn med bank-ID.

Studien er et detaljert spørreskjema på ti minutter og mange av dem som fyller ut spørreskjemaet vil få tilbud om koronavirus-testing i tillegg.

I tillegg til testingen for koronavirus, har de planer om rundt 10.000 blodprøver. Dette kan avdekke om personer har hatt viruset i kroppen uten å merke det.

Tidlig ute

Studien ble startet på under tre uker. Det at Norge fikk smitte ganske tidlig, kan være med på å forklare at vi er først i verden med denne studien.

– At ingen hadde gjort det før, er jeg overrasket over. Men det var nesten bare Italia som kunne gjort det før oss, og der var helsevesenet overbelastet. Dessuten har vi i Norge en digital infrastruktur som gjør at vi kan være raskt ute. sier Søraas.