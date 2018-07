13-åring funnet død: Dette er de ubesvarte spørsmålene

En 13 år gammel jente ble funnet død på en gangsti 150 meter fra hjemmet sitt natt til mandag. 13-åringen viste seg å være Sunniva Ødegård fra Varhaug.

Hun var meldt savnet av familien samme kveld da hun ikke kom hjem til avtalt tidspunkt fra en kompis.

Den siste samtalen Sunniva Ødegård skal ha hatt, var med kjæresten på telefon på vei hjem fra kompisen, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Nå er jeg hjemme. «Shit!», sa hun.

Så ble samtalen brutt.

Hva skjedde før samtalen ble brutt mandag kveld, og hva skjedde etterpå?

Dette er de ubesvarte spørsmålene:

Hvor døde 13 år gamle Sunniva Ødegård?

Klokken 03.10 natt til mandag ble Sunniva Ødegård funnet død på en sti 150 meter fra hjemmet sitt.

Finn Abrahamsen som er privatetterforsker og har etterforsket drapssaker i 13 år, mener det er avgjørende at 13-åringen ble funnet såpass raskt.

SIKRE SPOR: Privatetterforsker Finn Abrahamsen mener det er helt avgjørende at Sunniva Ødegård ble funnet raskt etter dødsfallet. Foto: NRK

– Det at de fant henne så fort gjør at de har et funnstedet som er nokså intakt. Det regnet ikke den kvelden og det var få mennesker som gikk i området, det er et ferskt funnsted som gjør det enklere å sikre spor fra jenta og vegetasjonen rundt, forteller Abrahamsen.

ÅSTED: Dette er stien på Varhaug der Sunniva Ødegård ble funnet drept natt til mandag. Det er fortsatt ukjent om det er stedet drapet ble utført. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Politiet sier de fortsatt ikke vet om drapsgjerningen har funnet sted på samme sted som hun ble funnet.

Når døde hun?

– Det at hun snakket på telefon på et spesifikt tidspunkt er med å hjelpe politiet med å lage en tidslinjen på hendelsesforløpet. På telefonen hennes kan politiet også se hvem hun kommuniserte med den siste tiden.

Privatetterforskeren presiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag ut fra hans egne erfaringer med drapsetterforskninger.

– Generelt er det viktig å starte ransaking og undersøkelse av boligen der den drapssiktede bor. I tillegg til steder der han pleier å oppholde seg i eller ved. Det er viktig å finne klærne han hadde på seg den natten for å sikre spor fra Sunniva Ødegård. Her regner jeg med at politiet har saumfart søppelkasser og vaskemaskiner, ettersom han mest sannsynlig har skiftet.

RANSAKING: Politiet sperrer av området på Varhaug i forbindelse med drapet på Sunniva Ødegård. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Den 17 år gamle gutten som i dag ble siktet for drap på den 13 år gamle jenta, nekter straffskyld, men innrømmer at han har befunnet seg på funnstedet.

– Er det nok til å sikte han?

– Det at han er knyttet til stedet holder ikke i seg selv. Det må være det man kaller en skjellig grunn. Jeg regner med at politiet sitter på mer informasjon. Her er det mange unge mennesker som skal avhøres og som lett kan påvirkes dersom detaljer beskrives i media, sier privatetterforskeren.

Han advarer imidlertid politiet mot å ikke sjekke andre spor på grunn av siktelsen.

– De må ikke sette ned tempo med tanke på å sjekke ut alle tipsene, selv om de har siktet denne gutten. Vi har sett eksempler i slike saker på at når politiet har tatt et menneske, så setter de ned tempo på alt annet. Men her sier politiet at de går bredt ut, det er bra.

LYS OG BLOMSTER: Det er satt opp lys, blomster og en bamse ved stien der 13-åringen ble funnet i Varhaug natt til mandag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Hvordan døde hun?

Politiet sier til NRK at funn på åstedet gjør at dødsfallet ansees som et drap. De vil ikke gi mer informasjon om hva slags funn de har gjort.

13-åringen ble mandag fraktet vekk fra funnstedet for å bli obdusert.

– Dersom obduksjonen har funnet sted i dag har politiet mest sannsynlig fått en foreløpig dødsårsak fra rettsmedisinerne. Når man finner en jente på 13 år død ute, vil man ganske raskt kunne dokumentere hva hun egentlig døde av. Det kan være alt fra kvelning, skarp gjenstand eller slag, sier Abrahamsen.

Han forteller at politiet nå mest sannsynlig er i gang med en grundig bakgrunnssjekk av den siktede.

– Alt fra skole, familie, venner og de nærmeste skal undersøkes. Har han tidligere vært i noen uheldige situasjoner mellom gutter og jenter? Kan han kobles til den avdøde på noen måte? Er dette noe som har bygget seg opp gjennom en periode? Dersom det skulle være ham, er det viktig at politiet klarer å knytte de to sammen

OBDUSERT: Politiet tar ned sperringer fra området der Sunniva Ødegård ble funnet. 13-åringen ble fraktet fra funnstedet mandag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Hvorfor ble hun drept?

– Hva tror du motivet kan være?

– Det er vanskelig å si. Det kan være hevn, det kan være et seksuelt motiv, det kan være at han ble overrasket over et innbrudd. Her er det mange muligheter, sier Abrahamsen.

Han mener det er viktig at politiet sjekker alt som har kommet inn av informasjon fra basestasjoner på telefoner som befant seg i området på tidspunktet Sunniva Ødegård skal ha befunnet seg i området.