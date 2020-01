100 steder i Norge ligger an til å sette temperaturrekord

– Her skulle det egentlig vært 25 centimeter snø, men det er ingenting. Det er nok ikke nødvendig å legge bort gressklipperen med det første.

NRK møter statsmeteorolog Kristian Gislefoss utenfor Meteorologisk institutt i Oslo. Fuglene kvitrer og solen skinner – det ser ikke akkurat ut som årets første vintermåned.

– Dette er en veldig oppsiktsvekkende januar. Over 100 steder rundt i landet har vi nå mulighet til å sette temperaturrekord med mildværet, sier Gislefoss.

– Det er skremmende hvor fort utviklingen går. Klimaendringer er ikke noe som skjer i fremtiden, det skjer nå, sier klimaforsker i Cicero Maria Sand.

Kan bli en historisk måned

Januar 1990 i Oslo, målt på Blindern, var snøfri frem til 26. januar. Søndag fastslår dermed Meteorologisk institutt en ny snøfri rekord.

Det som pirrer meteorologene nå er derimot om vi kommer til å gå ut måneden uten snø i hovedstaden. Dette har i så fall ikke skjedd siden målingene startet for 83 år siden.

Over 100 ulike steder i Norge ser også ut til å kunne sette ny varmerekord. Tall fra Meteorologisk institutt viser at det over store deler av landet har vært en mye varmere januar måned enn normalt:

I Tromsø har gjennomsnittstemperaturen så langt vært -0,3 grader. Snittemperaturen er vanligvis -4,4 grader.

I Trondheim har gjennomsnittstemperaturen så langt vært 3,4 grader. Snittemperaturen er vanligvis -3,0 grader.

I Bergen har gjennomsnittstemperaturen så langt vært 5,6 grader. Snittemperaturen er vanligvis 1,3 grader.

I Oslo har gjennomsnittstemperaturen så langt vært 2,9 grader. Snittemperaturen er vanligvis -4,3 grader.

Allerede 2. januar i år ble det også satt ny varmerekord med 19 grader på Sunndalsøra i Møre og Romsdal.

– Dette er en del av det vi forventer med klimaendringene. Det blir grønnere og varmere vintre i lavlandet. Det kommer til å bli mer uvanlig at det faktisk ligger snø her, sier han.

Utviklingen er noe statsmeteorologen ser på med bekymring.

– Det viser at klimaendringene, de er her. For plantelivet kan dette få store konsekvenser. Blomster begynner å spire, men risikerer å dø dersom det kommer en kuldeperiode. Jordsmonnet endres også – vi opplever sørpeskred istedenfor snøskred, sier Gislefoss.

I Facebook-gruppen Værbitt, for værinteresserte, har også flere fra hele landet delt vårlige bilder gjennom januar.

Snøklokker i Moss. Bilde tatt 16. januar.

– Forvirrer samspillet mellom artene

Maria Sand er utdannet meteorolog og klimaforsker ved Cicero. Hun påpeker spesielt to grunner til at januar har vært såpass mild.

– For det første er det klimaendringer, og for det andre er det naturlig variabilitet. Alle de dagene det har vært litt over null grader, så har det regnet. Uten klimaendringer så hadde det snødd, sier Sand.

SKREMMENDE: Klimaforsker Maria Sand i Cicero synes det er skremmende hvor fort klimaendringene blir synlige. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Videre understreker hun at det er viktig å huske at Norge er et land med mye naturlig variabilitet.

På 80-tallet var det flere milde vintre, og for to år siden var det mye snø som falt i Oslo.

– Men når vi ser det hele over en lengre periode, så har vinterne blitt en måned kortere og to grader varmere siden 60-tallet, sier Sand, og legger til, likt som Gislefoss, at dette medfører konsekvenser for natur- og dyrelivet.

– Når regnet legger seg oppå snøen og fryser til har blant annet reinsdyr problemer med å finne seg mat. Når dronningbien våkner kan blomstene ha avblomstret. Det tidligere våren kan forvirrer samspiller mellom artene.