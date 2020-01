Ifølge statistikk fra Metrologisk institutt blir vinteren bare kortere og kortere. I 2019 var gjennomsnittstemperaturen i Norge 20 grader, dette er 1,2 grader over normalen.

– Det er veldig spesielt. Januar har så langt hatt 2,9 grader i gjennomsnitt, en måned hvor det tidligere pleide å være kuldegrader, sier klimaforsker Reidun Gangstad Skarland ved Meteorologisk institutt.

Hun har allerede lagt merke til at det spirer i blomsterkassene hennes hjemme.

Klimaendringene kan føre til at varmerekordene kommer tidligere og tidligere. Det sier klimaforsker Reidun Gangstad Skarland. Foto: Marit Kolberg / NRK

Blomstene spirer og gror

Også flere andre steder i landet kan vi allerede skimte knoppene spire. Værbilder fra NRKs lesere ser mer ut som våridyll enn januarkulde.

Dag Olav Hessen fant en snegle utenfor døren for noen dager siden. Foto: Universitetet i Oslo (UiO)

– At vårtegnene kommer allerede i januar skjer av og til, men det er bekymringsverdig at det skjer oftere og er mer langvarig, sier Dag Olav Hessen, professor i biologi på Universitetet i Oslo.

Hessen er bekymret for klimaendringene.

– Vi ser at knoppene begynner å skyte om vinteren, og det er ikke bra, for da vil det mest sannsynlig komme frostepisoder igjen, sier Hessen.

Allerede er Rødstrupa og kjøttmeisen i gang med vårsangen, og 8. januar kom han over en snegle utenfor døren sin.

Sneglen Hessen fant på en helle utenfor hjemmet sitt på Røa 8. januar. Foto: Dag Olav Hessen

– Da jeg gikk hjemmefra møtte jeg på en snegle på en helle utenfor døra, og det kan jeg ikke huske å ha sett i januar tidligere, sier Hessen.

Krymper i begge ender

– Det er i hovedsak den underliggende trenden av klimaendringer og den globale oppvarmingen som gjør at temperaturene er varmere gjennom året, særlig ser vi at vintrene blir mildere for hvert år, sier meteorolog Skarland.

Dette fører så til at det blir færre vinterdager i landet, og våren kommer tidligere. Fortsetter temperaturene å stige kan vinteren bli enda kortere.

– Vinteren krymper i begge ender. Kommer senere, slutter tidligere, sier meteorologkollega John Smits.

Statsmeteorolog John Smits sier det oftest følger en varm februar etter en mild januar. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Fremover er det meldt varmetemperaturer og en det resulterer i en uvanlig mild januar. Dersom det fortsetter slik, går det mot en rekordvarm januar i Oslo.

Tistedal i Halsen, 14. januar. Foto: Hege Jonassen

Store variasjoner

– Varmluften i sør har dratt nordover. Troms og Finnmark har mer vinter enn i lavlandet, men i det hele bildet har temperaturen steget der også, sier Smits.

Norge er kjent for sine snødekte omgivelser på vinterstid, men med årene kan vi se vinteren forsvinne gradvis. På noen steder har den velkjente snøen allerede blitt historie.

– Noen kystområder har jo ikke lenger vinter i klimalogisk forstand. Spesielt Vestlandet har mistet det de hadde, selv om de i grunn ikke har så mye å miste, sier Smits.

Pollensesongen kan komme i januar

Pollenanalytiker Trond Einar Brobakk opplyser om at pollenregistreringen ikke har startet opp, men at det er ikke usannsynlig at pollensesongen kan begynne tidligere enn gjennomsnittet.

Hestehov langs Verdalselva i Verdal, 14. januar. Foto: Anne Margrete Hafstad

– Dersom vinterværet ikke blir kaldere og holder seg mildt, kan vi vente pollen i slutten januar, starten av februar. Gjennomsnittlig begynner sesongen først på Vestlandet, sier Brobakk.

Statistikken viser også at pollensesongen starter tidligere og tidligere, men i 2017 var pollensesongen i gang månedsskiftet januar/februar.