Marlene stemte for boikott av TV-aksjonen, så angret hun seg: – Viktig å rette opp feilen

I Lofot-kommunen Moskenes stemte hele formannskapet for å boikotte TV-aksjonen fordi WWF angivelig skulle være imot norsk hvalfangst.

Varaordfører Bjørn Jensen (SV) ville ikke ha noe med tv-aksjonen å gjøre fordi han mente WWF hadde opptrådt dårlig overfor hvalfangst- og fiskerinæringa.

Også Marlene Sæthre, som på den tiden representerte Bygdelista i Moskenes, stemte for boikotten. Men så angret hun seg.

– Da jeg tenkte tilbake på det noen dager senere, tenkte jeg at dette ikke var riktig, sier hun til NRK i dag.

Sæthre vil ikke skylde på noen andre, og sier hun må stå for det hun gjorde, men det var viktig å rette opp feilen.

– Det er egentlig bakgrunnen for engasjementet, i det som ellers er en veldig viktig sak.

– Rørende

Totalt samlet Sæthre inn cirka 25.000 kroner på sin digitale bøsse, og ble den enkeltpersonen i Nordland som hadde flest givere. Hun samlet alene inn nesten halvparten av det totale bidraget i Moskenes.

Det imponerer Hanne Myrvang, som er aksjonsleder for TV-aksjonen i Nordland.

– Det er rørende at hun ser at de gjorde et feil vedtak og ville rette det opp igjen.

23 kommuner valgte å boikotte årets TV-aksjon, som går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet.

Så langt er givergleden fra disse kommunene mer enn halvert sammenlignet med i fjor.

Det klare unntaket er Moskenes. I fjor ga de litt over 46.000 kroner. Nå er de oppe i over 60.000. Det er mer enn på fem år.

– Jeg synes det er artig. På grunn av boikotten var det ingen aksjonskomite som har dratt dette i gang, det er enkeltpersoner, sier Sæthre, som bor på Reine i Lofoten.

– De som bor her i regionen ser hva havet betyr, og at havet i alle disse årene har gitt oss en eventyrlig rikdom.

Over 215 millioner

Over 215 millioner kroner er samlet inn til årets TV-aksjon, det er ikke langt unna fjorårets beløp.

Ved 18-tiden søndag kveld var det registrert 45 millioner kroner til årets TV-aksjon. 5 timer senere var beløpet 215.693.315 kroner. I gjennomsnitt har hver innbygger i Norge gitt 40,34 kroner, ifølge landsstatistikken.

I fjor samlet TV-aksjonen inn 240,5 millioner kroner til Cares arbeid for kvinners rettigheter.

De digitale bøssene er åpne til 1. november, mens selve aksjonen holder på til 20. desember.