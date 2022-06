Widerøe har kansellert 15 avganger i dag, som følge av streiken.

Silje Brandvoll, kommunikasjonsdirektør i Widerøe, sier det tetner seg til.

– Jo lenger ut i uka vi kommer, jo tøffere blir det, sier hun til NRK.

Reservekapasiteten er så å si brukt opp.

Når det da oppstår noe uforutsett, så er det stadig mindre å gå på.

– Har vi maks uflaks og et fly blir stående uten at vi har teknikere på jobb, da må vi bare vente. Da står vi.

Hun peker også på en annen bekymring i bransjen. Nemlig at det kan bli utfordringer med å avvikle sommertrafikken også etter at streiken er over.

– Vi må skyve på en del vedlikehold som gjør at vi sannsynligvis vil slite noe med regularitet også etterpå. Det er vi bekymret for.

– For hver dag som går, jo mer må vi skyve på. Og jo mer drar vi med oss inn i avviklinga av sommertrafikken, sier Brandvoll.

Håper på snarlig løsning

Hun er bekymret for at de vil kunne slite med etterdønningene i lengre tid.

BEKYMRET: Silje Brandvoll, kommunikasjonsdirektør i Widerøe. Foto: Ola Helness / NRK

– Så det betyr at man kan se en del kanselleringer av den grunn, etter streiken?

– Ja, absolutt. Dette kommer til å få konsekvenser etter streiken.

– Dette gjelder ikke bare Widerøe. Men for bransjen som helhet. Dette står vi i i alle sammen.

Samtidig skryter hun av organisasjonen. Fremdeles går det store flertallet av selskapets rundt 400 daglige avganger.

Det er ingen forhåndskanselleringer for morgendagen. Passasjerer som ikke får noen annen beskjed, skal derfor møte opp som normalt.

– Vi håper partene kommer til enighet som raskt som mulig.

Norwegian: Vil ha et «visst etterslep»

Også Norwegian bekrefter at de vil ha «et visst etterslep» på vedlikeholdet når streiken avsluttes. Men at de vil gjøre alt de kan får å komme à jour så raskt som mulig.

HÅPER PÅ LØSNING: Esben Tuman i Norwegian. Foto: Norwegian

– Er du bekymret for situasjonen etter streiken?

– Vi er først og fremst bekymret for situasjonen streiken har satt passasjerene våre og hele luftfarten i Norge i. Hovedmålet må være å få avsluttet selve konflikten i løpet av kort tid, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman.

– Som det ser ut nå, så vil ikke dette være et etterslep vi vil ha i veldig lang tid.

Norwegian har kansellert 19 avganger i dag. I morgen rammer streiken 12 avganger. De som blir berørt av dette har allerede fått beskjed fra flyselskapet.

Disse avgangene rammes Ekspandér faktaboks DY1302 (OSLLGW)

DY1303 (LGWOSL)

DY816 (OSLARN)

DY817 (ARNOSL)

DY1310 (OSLLGW)

DY1311 (LGWOSL)

DY1734 (OSLPMI)

DY1735 (PMIOSL)

DY932 (OSLCPH)

DY933 (CPHOSL)

DY1040 (OSLKRK)

DY1041 (KRKOSL)

Sas har ikke kansellert så langt

Et flyselskap som så langt ikke har kansellert avganger som følge av streiken, er Sas.

På spørsmål om hvordan de ser på avviklingen av sommertrafikken etter at streiken er over, sier Tonje Sund, pressesjef for Sas i Norge:

– Vi har noe etterslep, men vi mener at vi skal klare å håndtere det også etter streiken er avsluttet.

HAR IKKE KANSELLERT: Tonje Sund, pressesjef for Sas i Norge, sier de så langt har klart å avvikle som normalt. Foto: SAS

– Vi evaluerer eventuelle konsekvenser for Sas sine flyginger fra og med helgen og kommer tilbake til detaljene der, men så langt har ingen av Sas flyvninger blitt kansellert som følge av flyteknikerstreiken.

Sund forklarer at årsaken til at de ikke har kansellert så langt, er at de har en moderne flyflåte som trenger mindre vedlikehold.

– Vedrørende prosessen rundt flyvedlikehold, så kan vi dele inn i planlagt og ikke-planlagt vedlikehold. Det planlagte vedlikeholdet skjer i intervaller, i henhold til fastlagte planer.

– Det ikke-planlagte vedlikeholdet vil påvirkes etter hvert som flyene trenger tilsyn i det daglige. Det er teknikere på vakt, akkurat nå noe færre slik at vedlikehold tar lengre tid, men så langt klarer vi avvikle trafikken.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair sier for øvrig vi nå har en spennende helg foran oss.

– Denne helga er den største utfartshelga i 2022 på nasjonalt nivå. Dette er helga hvor flest skal ut og reise, ifølge Avinor.

Så da kan det bli konsekvenser, om det ikke kommer en avklaring på streiken før søndag. Og det blir lockout, påpeker han.