Etter mekling på overtid, ble det tirsdag klart at det ikke blir streik blant bakkemannskaper. Dermed er en potensiell trippel-streik unngått.

Likevel er det fortsatt stor usikkerhet i fly-Norge. 106 flyteknikere fra Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) er tatt ut i streik.

29. juni kan SAS-piloter ende med å gå ut i streik. Det gjelder i så fall rundt 900 piloter.

Med store usikkerheter i flytrafikken, og meldinger om at partene i meklingen står langt fra hverandre, begynner man å se tendenser til økte bestillinger av togbilletter.

Det bekrefter Hilde Lyng, informasjonssjef i SJ Norge til NRK.

– De siste tre dagene var det rundt 40 prosent flere bookinger på Nordlandsbanen enn tilsvarende dager uken før.

Hilde Lyng, informasjonssjef for togselskapet SJ Norge. Foto: Morten Andersen / NRK

Lyng forteller at noe av dette kan forklares med flystreiken.

– Noe av økningen også er på grunn av at vi går inn i en periode der mange bestiller togreise for ferien. Dette er uavhengig av streik eller ikke, presiserer hun.

Høye priser på togbilletter

Flere av togbillettene på strekningene Mo i Rana-Trondheim og Bergen-Oslo har nå priser som nærmer seg nivåene til flybilletter på samme strekning.

Forskjellen på tog- og flypriser kan være små. På strekningen Bergen-Oslo, med relativt lik ankomsttid, er forskjellen 74 kroner søndag 26. juni. Foto: Skjermdump vy.no/flyr.com

Et par priseksempler Ekspandér faktaboks Mandag 27. juni koster billigste flybillett NRK finner mellom Bodø og Oslo 1599. Mot 1398 med tog. Altså - drøye 200 kroner i prisforskjell.

På strekningen mellom Bergen og Oslo finner NRK billigste togbillett til 829 kroner. Flybilletten samme dag koster 1080 kroner og gir en prisforskjell på 251 kroner.

Enkelte avganger på Dovrebanen og Nordlandsbanen er også utsolgt, bekrefter Lyng.

– For Raumabanen er det også dager/avganger med utsolgte tog. Her er grunnen at det ligger cruisebåter i Åndalsnes som har booket opp flere togreiser. Dette er normalt i sommerperioden.

Flere avganger mellom Bergen og Oslo S er utsolgt Også mellom Mo i Rana og Værnes er det avganger uten ledige billetter

GoAhead-Nordic har siden desember 2019 kjørt Sørlandsbanen mellom Stavanger og Oslo.

De bekrefter at også de ser en økning i togbestillinger for tiden.

Pressevakten for GoAhead-Nordic vil ikke spekulere i om det er streik eller ferieplaner som er grunnen til denne økningen.

– Vi har derimot fått noen konkrete henvendelser som går på dette med usikkerhet rundt flytrafikken.

Få billetter og dyrt med leiebil

Per Arne Villadsen er administrerende direktør i reiseselskapet Berg Hansen.

Han forteller om høy etterspørsel etter både togbilletter og leiebiler.

– Men det har det vært i mange uker, også før konfliktene i luftfarten.

Villadsen sier det er vanskelig å oppdrive togbilletter og at prisene på leiebil er svært høye.

Per Arne Villadsen, direktør for reisebyrået Berg-Hansen. Foto: BergHansen

Tirsdag kveld ble det klart NHO Luftfart varsler lockout.

Når lockouten trer i kraft, kan ikke flyteknikere som ikke allerede er i streik, gå på jobb.

Det er varslet at lockouten trer i kraft søndag.