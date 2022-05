I seks år har Narvik jobbet for å fremme eget kandidatur som arrangør av alpin-VM. Et av verdens største idrettsarrangement.

Alpin-nasjonen Norge har faktisk aldri arrangert VM i alpine grener, om man ser bort i fra kombomesterskapet under OL i Oslo i 1952.

På en FIS-galla i kveld i Milano blir det klart om det blir Norges tur i 2027. Narvik er en av fire søkerbyer som FIS-toppene skal stemme over.

– Vi har vært en toppnasjon i 40 år og aldri har alpin-VM. Det er vår tur. Sånn tenker i alle fall Norge, sier alpinkommentator Marius Arnesen i Viaplay.

– Ikke favoritter

Han tror likevel ikke Narvik er favoritter hos FIS-toppene.

– Det er Crans Montana i Sveis som er ansett som den største favoritten på forhånd. Men også Soldeu i Andorra virker å ha stor støtte blant FIS-delegatene.

Alpinkommentator Marius Arnesen tror ikke Narvik er favoritten. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I tillegg kjemper Garmisch-Partenkirchen i Tyskland om mesterskapet.

Verken Narvik eller Andorra har søkt om mesterskap tidligere. Kun en gang har en søkerby fått tildelt mesterskap på første forsøk. Svenskene klarte det med Åre i 2007.

Et mesterskap så langt nord som i Narvik vil også være unikt.

– Alle vi snakker med, synes konseptet er spennende og spektakulært. Det er noe nytt, og det opplever vi er vår styrke, sier skipresident Erik Røste til NTB.

Likevel understreker han at det på ingen måte er slik at Narvik allerede er valgt.

– Det er mer åpent enn det kanskje har vært noen gang. Vi må være ærlige og si at det kun har skjedd én gang i historien at en søker har fått det på første forsøk, sier skipresident Erik Røste til NTB.

Denne filmen skal gi Narvik alpin-VM i 2027

Må ha rent flertall for å vinne

Erik Røste er en av 18 medlemmer i det såkalte FIS-council, som skal stemme over de fire kandidatene i lukkende møter. FIS-council er i hovedsak skipresidentene i de største skinasjonene i verden + to representanter for utøverne.

Måten selve valget gjennomføres på kan minne om pavevalget, men uten hvit og sort røyk opp pipa.

– Det er litt sånn pavevalg ja. Det er 18 individuelle stemmer og man trenger 10 stemmer for å vinne. FIS-toppene stemmer helt til en kandidat har fått over femti prosent av stemmene, forklarer Marius Arnesen.

Skipresident Erik Røste er et av 18 medlemmer i FIS-council. Foto: Annika Byrde / NTB

Dermed er det knyttet spenning til hva de ulike FIS-toppene vil stemme dersom deres foretrukne kandidat er ute av bildet.

– Dette vet jeg Narvik har jobbet med å påvirke. Hvordan man stemmer i runde to, og at man har lobbyert for deres alternative stemme, sier Arnesen.

Fire søkere gjør at Røste har mer tro på en tildeling.

– Det er mer åpent enn det normalt vil være. Vi skal stå på det siste døgnet og prøve å få nødvendig antall stemmer. Vi er nøkterne optimister, sier skipresident Røste.

– Vil være en sensasjon

Mange har bidratt i arbeidet for at Narvik skal velges som arrangør i 2027.

På plass i Milano er to av de som har bidratt mest, Erik Plener og Knut-Eirik Dybdal.

– Magefølelsen er kjempeurolig, sier Erik Plener til NRK før han ler.

Knut-Eirik Dybdal (t.h) og Erik Plener er ved godt mot i Milano - og tror de har en god sjanse til å sikre VM til Narvik. Foto: Synnøve Syndby Fallmyr / NRK

– Men i utgangspunktet har vi gjort det vi kan - og jeg tror vi har en god sjanse.

I likhet med skipresidenten understreker han at de optimister, men nøkterne optimister.

Dybdal, styrelederen i Narvik 2027, legger til at de føler de på en god måte har vist frem det Narvik har å by på.

– Vi har spilt på det spektakulære, og at det vil bli et annerledes VM. Da tenker jeg på at fjell møter fjord, bærekraft og ikke minst at vi har gåavstand til hoteller og alt av fasiliteter.

At Narvik søker for første gang trekkes likevel frem som en svakhet.

Alpin-NM ble arrangert i Narvik i 2022. Foto: Jan-Arne Pettersen

– Vi vet at nye søkere må komiteen bli bedre kjent med. Derfor er Narvik et lite «wild card», sier Dybdal.

Plener legger til:

– Det kommer til å være en sensasjon om vi klarer det. Men sensasjoner har skjedd før.

Har allerede bestemt seg for søke igjen

Dersom Narvik likevel ikke når opp denne gangen, har kommunen allerede bestemt seg for å søke på nytt.

– Dersom vi ikke får mesterskapet i 2027 går vi videre til 2029, bekrefter ordfører Rune Edvardsen (Ap) til NRK.

Ordfører i Narvik, Rune Edvardsen, vil ikke gi seg om det ikke blir VM i 2027. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Solberg-regjeringen har bevilget 280 millioner til mesterskapet i form av en statsgaranti.

– Det er kun en gang tidligere at et land har fått VM første gang de søker, så vi er realister og klare for å søke igjen. Det er ikke et spørsmål om Norge og Narvik får VM, men når, sier Edvardsen.

I Narvik åpner kommunen Folkets hus der byens befolkning inviteres til å følge annonseringen direkte klokken 19.00.

(NRK/NTB)