De fleste av oss sliter med å være fotogen i det vanlige liv.

15-åringen Vebjørn Lunde, klarer det med ski på beina, opp ned, flere meter over bakken.

Han og faren hadde sett et spektakulært område ved Fagernesfjellet i Narvik.

De bestemte seg raskt for å bygge et hopp, få på dressen, og ta noen ekstreme konfirmasjonsbilder.

– Vi er mye ute på ski, og bor i nærheten av skibakken. Jeg har alltid hatt lyst til å ta noen ordentlig kule, gjerne idrettsbaserte bilder, til konfirmasjonen. Den plassen med dét været, gjorde alt perfekt, sier den kommende konfirmanten.

Også Fremover har omtalt saken.

– Tok flere timer

Den smått utrolige utsikten er det ikke bare Vebjørn og kompisene som setter pris på.

Narvik har faktisk søkt om å holde alpin-VM i 2027, hvor mye av fokuset har vært på det visuelle.

Abid Raja ga nettopp lovnad om mye penger til søknaden.

Etter hoppet var bygget og dressen var på, gikk det mye tid til å få tak i det perfekte bildet, ifølge fotograf og pappa, Jan-Arne Pettersen.

– Det tok noen timers arbeid for å få det til, og det trengtes noen forsøk før bildene satt. Det er et helt fantastisk område, som viser godt hva slags muligheter som ligger her.

Noe av det som er mest fascinerende, sier Pettersen, er kontrasten mellom bakken og det som ligger nedenfor.

– At vi har grønne skoger der nede, samtidig som det er snø i høyden. Det viser at det er ekstremt artig å ta bilder her. Særlig i naturen rundt Narvik.

Se flere bilder av skiakrobaten Vebjørn Lunde her:

Drømmer om idretten

Narvikværingen Vebjørn Lunde hadde fått flyttet konfirmasjonen til september på grunn av pandemien.

Han forteller at han har gjort mange sånne type stunts før, og at hoppet var bygget perfekt.

– Det var ikke noe stress, for vi har gjort det før.

Bildet har heller ikke gått upåaktet hen. Facebook-siden til Narvikfjellet, som driver skianlegget, har delt bildet. I skrivende stund ligger det med rundt 1000 likes.

– Hva slags tilbakemeldinger har folk gitt dere?

– Det har vært mange positive tilbakemeldinger. Det er jo noe spesielt som man ikke ser hver dag, sier Lunde.

Nå er drømmen å kunne leve av å gjøre slike ting, hver dag.

– Det hadde vært dritartig å kunne holde på med idrett på heltid. Begynne på idrettslinjen og se hvordan det går derifra. Drømmen er å leve av det, og kunne reise rundt i hele verden.