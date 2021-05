Abid Raja lover 280 millioner til VM i Narvik: – Meget gledelig

Ikledd i slalåmdress ankom kulturminister Abid Raja Narvikfjellet i dag formiddag.

Med seg hadde han en lovnad om en statsgaranti på 280 millioner kroner til Alpin-VM 2027.

Lovnaden om garanti har både kommunen, arrangøren og den øvrige befolkningen ventet lenge på.

– Kulturministerens melding er meget gledelig. Statens bidrag er en utløsende faktor for fullfinansiering, sier styreleder i Narvikfjellet Allmenn, Eirik Frantzen i en pressemelding.

Kjempet en intens kamp

– Narvik kan stille opp med noe helt unikt. Her har du fjord, fjell og by kombinert i en naturskjønn pakke. Narvik sine planer setter Norge på kartet som en konkurransedyktig kandidat, sier kultur og likestillingsminister Abid Raja.

Alpin-VM er et av verdens største idrettsarrangement.

I april i år gjorde kommunestyret i Narvik det endelige vedtaket om å stille seg bak Narvik som søkerby til lekene i 2027.

Narvik kjempet lenge en intens kamp med Hafjell/Kvitfjell om å være Norges foretrukne kandidat. Men i november 2018 vedtok styret i Skiforbundet at det var Narvik som skulle få lov å søke.

Alpin-VM er det nest største vintermesterskapet som skjer i verden, kun slått av OL.

Spørsmålet har vært om Narvik får en nødvendig garanti fra regjeringen.

De har måttet garantere for at anleggene står klare til VM i 2027, i tillegg til et statlig bidrag på 270 millioner kroner.

Nå er altså alt på plass, og Narvik kan se fram til et VM om få år. Som første gang i Norge. (det ble riktignok delt ut VM-medaljer under vinter-OL i Oslo i 1952, men Norge har aldri hatt et rent VM tidligere).