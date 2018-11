Advarer Narvik: – De kommer til å tape millioner

«Terra-kommunen» Narvik har så vidt kommet seg på beina økonomisk, og et eventuelt VM vil få dem ned på kne igjen. Det frykter professor og forsker ved Norges Handelshøgskole i Bergen, Tor Wallin Andreassen.

Det er forventet investeringer på nesten en halv milliard kroner. Forskeren mener at hovedregelen er at store idrettsarrangementer går i underskudd.

– Jeg beundrer på en måte Narvik for å ville gå på en slik risiko en gang til. Tenk dere nøye om før dere virkelig begynner å si at dette er det beste å bruke pengene på, er professorens klare oppfordring.

Professor og forsker ved Norges Handelshøgskole i Bergen, Tor Wallin Andreassen. Foto: Odd Mehus

Forskeren har studert flere store idrettsarrangement som har investert store beløp som skulle gi god avkastning i ettertid. For eksempel sykkel-VM i Bergen, som gikk rundt 55 millioner kroner i underskudd.

Han mener historikken viser at jo større arrangementer er, jo større er sannsynligheten for at man blir sittende igjen med underskudd.

– Mest sannsynlig vil Narvik kommune, Nordland fylkeskommune og staten måtte gå inn i et spleiselag for å dekke underskuddet. Innbyggerne blir de store taperne, da dette sannsynligvis vil gå utover servicetilbudet for unge og gamle, sier Andreassen.

Ber Narvik se mot Sverige

I Åre i Sverige arrangerer de nå alpin-VM for tredje gang. Der har de gode erfaringer med økte eiendomspriser og flere besøkende. Andreassen ved NHH mener Narvik kan ha mye å hente på å se til «söta bror».

– Få inn så mye reklameinntekter som mulig, få opp sponsorinntektene og bruk eksisterende anlegg så mye som mulig uten å måtte gjøre nye investeringer. Vær generelt nøkterne på utgiftssiden. Det kan bli tungt å få inntekter, og da er det veldig godt å minimere underskuddet – eventuelt gå i balanse – og det er fantastisk om man klarer det.

Narvikfjellet skisenter skal rustes opp uavhengig om det blir alpin-VM eller ikke. Foto: Narvikfjellet skisenter

Men daglig leder hos arrangøren i Narvik, Erik Plener, mener de har full kontroll.

– Vi har gode garantier for de inntektene vi er nødt til å skaffe.

I Narvik vil de uansett om de får mesterskapet eller ikke, ruste opp skianlegget. Dessuten kan ikke et alpin-VM sammenlignes med sykkel-VM, mener Plener. Han forteller at i motsetning til sykkel-VM der man må betale for å få arrangere mesterskapet, får alpin-VM store tilskudd.

– De som har arrangert alpin-VM de siste årene har sittet igjen med betydelig overskudd, fordi tilskuddene fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) er så betydelig i forhold til den totale kostnaden.

Narviks delegasjon under åpent styremøte i Norges Skiforbund i forbindelse med norsk VM-søknad. Fra v. Stein Hjertholm, Florian Aschwanden, Erik Plener, Rune Edvardsen, Per Lund, Knut Erik Dybdal og Eirik Franzen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

For få år siden tapte Narvik flere titalls millioner kroner på skandaleprosjektet Terra Securities. Andreassen råder dem til å tenke seg nøye om.

– De bør stille seg spørsmålet og tenke over; «er dette det beste vi kan bruke penger på?»

Og til det svarer arrangøren i Narvik:

– Hvis man ikke har lest søknaden, og ønsker å sammenligne med samme type arrangement som ikke har gått så bra så skjønner man jo at folk kan være kritisk, sier Plener.