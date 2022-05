Narvik fikk nei – får ikke arrangere VM i 2027

Aldri før har Norge arrangert alpin-VM.

I dag avgjorde 18-FIS-topper i Milano hvor det skal arrangeres i 2027.

Det ble imidlertid en skuffende beskjed for alle som heiet på Narvik.

Til tross for iherdig jobbing over mange år får ikke Narvik arrangere VM i 2027.

Arrangementet blir holdt i Crans Montana i Sveits.

Det har vært gjort mye arbeid for å fremme Narviks kandidatur som arrangør. Det ble likevel nei fra FIS. Foto: Kjetil Janson

Stille i salen

I Narvik var mange samlet for å følge med på meldingene som kom fra Italia.

Da utfallet ble nei var det mange som ble skuffet, men ordføreren føler ikke på sorgen ennå.

– Det var veldig overraskende. Men jeg er ikke skuffet. Vi skjønte at vi ikke var favoritter, sier Rune Edvardsen til NRK.

REALIST: Rune Edvardsen, ordfører i Narvik, erkjente før avgjørelsen at det er vanskelig å få VM på første forsøk. Nå vil Narvik søke igjen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Ordføreren legger til at de har jobbet hardt i seks år, og mener de har lagt frem et godt forslag for FIS.

– Da vi så søknadsvideoene til de andre tenkte jeg med meg selv at det ikke er søknaden og presentasjonene det har stått på. Det er andre ting som har avgjort det her.

Ordføreren trodde deres unike konsept skulle være avgjørende.

– Dette med at fjellene nesten går rett i havet og de spektakulære TV-bildene det ville gi. I tillegg dette med at vi kan levere et vedig kompakt arrangement med bærekraft i fokus. For eksempel ved at vi ikke skal bygge nye hoteller, men heller bruke cruiseskip som er koblet til landstrøm. Vi trodde det skulle tale for seg, men de har tydeligvis sett etter noe annet.

Erik Plener, daglig leder i Alpin-VM 2027 AS, møter NRK i Milano like etter at avslaget var klart.

Erik Plener, daglig leder i Alpin-VM 2027. Foto: Synnøve Syndby Fallmyr / NRK

Han velger å se fremover.

– Jeg har det egentlig helt supert. Det er slik det er. Vi har gjort det vi kan og jeg tror vi har gjort et inntrykk. Vi ble bedt om å være klar til å prøve på nytt for 2029.

Her fikk Narvik beskjeden om at det ikke blir VM i 2027:

Presidenten tror VM kommer til Narvik

Erik Røste, president i Norges Skiforbund er ikke i tvil om at VM kommer til Narvik i fremtiden.

– Det var ikke vår tur denne gangen, men vi ble definitivt oppfordret til å søke på nytt, og det skal vi gjøre. Vi får VM til Narvik, det er jeg hundre prosent sikker på, sier han til NRK.

Daglig leder i Narvikfjellet, Jim Ove Johansen, er enig med presidenten.

– Jeg tror vi har et grunnlag som er veldig bra, så må vi bare bli enda bedre neste gang, sier Jim Ove Johansen, daglig leder ved Narvikfjellet.

Erik Røste, president i Norges Skiforbund, sier han tror Narvik vil få VM i fremtiden. Foto: Frida Brembo / NRK

– Kanskje er det litt godt å ha to år ekstra på seg i forberedelsene?

– Vi er så innstilt på å få VM at vi hadde klart det til 2027. Så det går litt saktere med utviklingen, men vi kommer jo dit.

Var ikke favoritter

Avgjørelsen ble tatt under en FIS-galla i Milano onsdag kveld.

Narvik var en fire byer som de 18 representantene måtte velge mellom:

Crans Montana i Sveits

Soldeu i Andorra

Garmisch-Partenkirchen i Tyskland

Narvik

På forhånd var det mye spenning knyttet til om Narvik kunne snike til seg nok stemmer fra FIS-representantene, men det ble i tøffeste laget.

INGEN REPRISE: I 2020 arrangerte Narvik junior-VM i alpin. Da møtte flere tusen mennesker opp under åpningen. Det blir ingen slike scener i 2027. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Alpinkommentator for Viaplay, Marius Arnesen, meldte tirsdag at det kunne gå den veien det nå har gjort.

– Det er Crans Montana i Sveis som er ansett som den største favoritten på forhånd. Men også Soldeu i Andorra virker å ha stor støtte blant FIS-delegatene, sa han.

Skal søke igjen

Det ble en skuffende dag for alle som heiet på Narvik 2027.

Men allerede har kommunen bestemt seg for å forsøke på nytt.

Det bekreftet ordfører i Narvik, Rune Edvardsen, til NRK onsdag.

Avgjørelsen ble tatt i toppen av Italias høyeste bygg, Allianz Tower. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Det er kun en gang tidligere at et land har fått VM første gang de søker, så vi er realister og klare for å søke igjen. Det er ikke et spørsmål om Norge og Narvik får VM, men når, sa Edvardsen.

Nesten mulighet for å bli arrangør av VM i alpin er i 2029. Da vil Narvik etter alt å dømme stå på lista igjen.