Vitnet er et av flere såkalte modusvitner i den såkalte Tjeldsund-saken som denne uka går i Ofoten tingrett.

Dette er personer som har anklaget den tiltalte for overgrep, men som ikke er del av pågående rettssak. Saken til modusvitner kan for eksempel være foreldet, eller henlagt på bevisets stilling.

Rettssakens fjerde dag starter med et modusvitne, før to etterforskere forklarer seg i retten. Etter lunsj skal forsvarer føre sine vitner.

Da vitnet skulle forklare seg, ropte vedkommende mot tiltalte:

– Du har ødelagt livet mitt.

Vedkommende ropte også skjellsord før han stormet ut av retten.

Det var i lokalene i denne svømmehallene flere av overgrepene skal ha funnet sted. Foto: Simen Larsen

Fullførte sin forklaring

Retten tok pause og flyttet tiltalte bak i rettssalen. Dette for at vitnet ikke skulle kunne se tiltalte.

Vitnet kom så inn i retten igjen og fullførte sin forklaring, tydelig berørt.

Vitnet forklarte at vedkommende skal ha blitt utsatt for seksuelle handlinger.

Og at den i dag voksne mannen går til traumebehandling for det han skal ha blitt utsatt for da han var i alderen 10 til 14 år.

Prosedyrer mandag

Den tiltalte er en mann i 60-årene og ble arrestert i desember 2017 etter en etterforskning hvor politiet rullet opp 40 fornærmede.

Mannen i den såkalt Tjeldsund-saken er tiltalt for seksuelle handlinger og krenkende eller uanstendig atferd mot åtte gutter under 16 år.

Ifølge politiet skal overgrepene ha pågått siden 1970-tallet, og de fleste tiltalte tilhører samme lokalmiljø.

De fleste av de fornærmede var gutter som var mellom 14 og 17 år gamle da hendelsene skal ha funnet sted.

Da tiltalte selv forklare seg for retten, erkjente han seksuell kontakt med én av de fornærmede – men nekter straffeskyld.

I retten har han forklart at han har omgått flere av guttene, og at han burde ha vært mer bevisst på at de var for unge til dette.

Prosedyrene i rettssaken starter mandag.